Суддя Ямпільського райсуду Сумської області відповідає займаній посаді — ВККС

У середу, 25 лютого, колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проведено співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді місцевого суду на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Ямпільського районного суду Сумської області Бондарчук Ярослав Петрович набрав 795,25 бала. Комісія визнала суддю таким, що відповідає займаній посаді.

