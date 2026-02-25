  1. Суд інфо

Суддя Ямпільського райсуду Сумської області відповідає займаній посаді — ВККС

17:48, 25 лютого 2026
Комісія визнала Ярослава Бондарчука таким, що відповідає займаній посаді.
Фото: vkksu.gov.ua
У середу, 25 лютого, колегією Вищої кваліфікаційної комісії суддів України проведено співбесіду в межах кваліфікаційного оцінювання судді місцевого суду на відповідність займаній посаді. Про це повідомила ВККС.

За результатами кваліфікаційного оцінювання на відповідність займаній посаді суддя Ямпільського районного суду Сумської області Бондарчук Ярослав Петрович набрав 795,25 бала. Комісія визнала суддю таким, що відповідає займаній посаді.

Раніше повідомлялося, що ВККС рекомендує відрядити двох суддів до Олександрівського райсуду Запоріжжя.

Також ВККС рекомендувала призначити на посаду одного суддю.

суд суддя ВККС

