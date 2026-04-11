Конкурс на должность судьи КСУ по квоте Рады: какие условия проведения письменного оценивания

16:20, 11 апреля 2026
Продолжительность выполнения письменного задания — до 3-х часов, а выполнение задания осуществляется кандидатом исключительно на компьютере.
Фото: Совещательная группа экспертов
Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», ДГЭ решила, кто из 15 претендентов на кресла в КСУ продолжит участие в конкурсе. По результатам собеседований и анализа досье борьбу за мантии судей Конституционного Суда продолжат лишь 10 кандидатов.

14 апреля, в рамках этапа оценки уровня компетенции в сфере права, состоится письменное оценивание десяти кандидатов на две вакантные должности судей КСУ по квоте назначения Верховной Радой.

Совещательная группа экспертов напомнила, что условия его проведения были утверждены 23 марта 2024 года.

В частности, эти условия определяют порядок его подготовки и проведения, процедуру выбора задания и его выполнения, продолжительность письменного оценивания и другие организационно-процедурные вопросы.

Среди основных положений условий письменного оценивания такие:

  • один вариант задания для всех кандидатов, выбранный случайным образом в присутствии кандидатов;
  • продолжительность выполнения письменного задания — до 3-х часов;
  • выполнение задания осуществляется кандидатом исключительно на компьютере;
  • запрещено пользоваться любыми материалами и устройствами, кроме заранее предоставленных всем кандидатам Совещательной группой;
  • в помещении для проведения письменного оценивания могут находиться исключительно кандидаты, члены ДГЭ и представители Секретариата ДГЭ;
  • будет осуществляться трансляция процедуры письменного оценивания в прямом эфире.

ДГЭ отмечает, что задания для письменного оценивания разрабатывает внешняя группа международных экспертов, которые являются признанными специалистами в сфере конституционализма.

Также для еще большей защиты конфиденциальности информации о предмете и содержании письменных заданий ДГЭ получает пять различных вариантов таких заданий в закрытых защитных сейф-пакетах непосредственно в день проведения письменного оценивания.

Один из сейф-пакетов с заданием выбирается случайным образом в присутствии кандидатов, открывается, и его содержимое демонстрируется всем присутствующим.

После того как все кандидаты получили задание, начинается отсчет времени на его выполнение.

Лента новостей

