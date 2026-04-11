Конкурс на посаду судді КСУ за квотою Ради: які умови проведення письмового оцінювання

Тривалість виконання письмового завдання – до 3-х годин, а виконання завдання здійснюється кандидатом винятково на компʼютері.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», ДГЕ вирішила, хто з 15 претендентів на крісла в КСУ, продовжить участь у конкурсі. За результатами співбесід та аналізу досьє, боротьбу за мантії суддів Конституційного Суду продовжать лише 10 кандидатів.

14 квітня, в рамках етапу оцінювання рівня компетенції у сфері права, відбудеться письмове оцінювання десятьох кандидатів на дві вакантні посади суддів КСУ за квотою призначення Верховною Радою.

Дорадча група експертів нагадала, що умови його проведення були затверджені 23 березня 2024 року.

Зокрема ці умови визначають порядок його підготовки і проведення, процедуру обрання завдання та його виконання, тривалість письмового оцінювання та інші організаційно-процедурні питання.

Серед основних положень умов письмового оцінювання такі:

- один варіант завдання для всіх кандидатів, вибраний випадковим чином в присутності кандидатів

- тривалість виконання письмового завдання – до 3-х годин

- виконання завдання здійснюється кандидатом винятково на компʼютері

- заборонено користуватися будь-якими матеріалами та пристроями, крім завчасно наданих усім кандидатам Дорадчою групою

- у приміщенні для проведення письмового оцінювання можуть перебувати винятково кандидати, члени ДГЕ та представники Секретаріату ДГЕ

- відбуватиметься трансляція процедури письмового оцінювання наживо

ДГЕ зауважує, що завдання для письмового оцінювання розробляє зовнішня група міжнародних експертів, які є визнаними фахівцями в сфері конституціоналізму.

Також для ще більшого захисту конфіденційності інформації щодо предмету та змісту письмових завдань, ДГЕ отримує п'ять різних варіантів таких завдань в закритих захисних сейф-пакетах безпосередньо в день проведення письмового оцінювання.

Один із сейф-пакетів із завданням обирається випадковим чином у присутності кандидатів, відкривається та його вміст демонструється всім присутнім.

Після того, як всі кандидати отримали завдання, розпочинається відлік часу на його виконання.

