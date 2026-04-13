Конкурс в СОАС и СААС: обнародован график тестирования когнитивных способностей

Ко второму этапу квалификационного экзамена — тестированию когнитивных способностей — допущено 194 кандидата.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначенное ВККС 23 марта 2026 года тестирование когнитивных способностей в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде, объявленных решениями Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25 и № 194/зп-25, будет проводиться 14 апреля 2026 года.

Комиссия обращает внимание, что ко второму этапу квалификационного экзамена — тестированию когнитивных способностей — допущено 194 кандидата на должности судей Специализированного окружного административного суда и/или Специализированного апелляционного административного суда, которые успешно сдали тестирование знаний по истории украинской государственности.

Продолжительность тестирования когнитивных способностей — 30 минут.

Максимально возможный балл — 60.

Средний допустимый и проходной балл тестирования когнитивных способностей — 33 балла.

В случае если фамилия лица, указанного в графике, изменена, необходимо безотлагательно сообщить об этом Комиссии и направить копию документа, подтверждающего соответствующее изменение (контактная информация: тел. (044) 233-63-85, e-mail: [email protected]).

Тестирование когнитивных способностей будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Проведение тестирования будут обеспечивать уполномоченные представители.

После объявления уполномоченными представителями о начале тестирования и успешной авторизации участника в информационной системе, используемой Комиссией для проведения второго этапа квалификационного экзамена, в интерфейсе системы будет отображена стартовая страница, содержащая порядок работы участника тестирования когнитивных способностей в информационной системе.

Для ознакомления с содержанием стартовой страницы участнику предоставляется 10 минут. Через 10 минут тестирование начнется автоматически.

В ходе тестирования уполномоченные представители будут объявлять информацию о процедуре его проведения и порядке перемещения в помещении. Просим внимательно слушать объявления и следовать соответствующим указаниям.

Расписание дня проведения тестирования:

10 ч 10 мин — приглашение в помещение для сдачи тестирования первой группы участников;

10 ч 10 мин – 11 ч 10 мин — регистрация участников первой группы;

11 ч 15 мин – 11 ч 25 мин — объявление правил сдачи тестирования и инструктаж по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

11 ч 25 мин – 12 ч 05 мин — ознакомление с содержанием стартовой страницы и прохождение тестирования;

12 ч 05 мин – 12 ч 30 мин — фиксация результатов тестирования;

12 ч 45 мин — приглашение в помещение для сдачи тестирования второй группы участников;

12 ч 45 мин – 13 ч 45 мин — регистрация участников второй группы;

13 ч 50 мин – 14 ч 00 мин — объявление правил сдачи тестирования и инструктаж по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

14 ч 00 мин – 14 ч 40 мин — ознакомление с содержанием стартовой страницы и прохождение тестирования;

14 ч 40 мин – 15 ч 05 мин — фиксация результатов тестирования.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.