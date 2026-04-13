Конкурс в СОАС и СААС: обнародован график тестирования когнитивных способностей

15:04, 13 апреля 2026
Ко второму этапу квалификационного экзамена — тестированию когнитивных способностей — допущено 194 кандидата.
Высшая квалификационная комиссия судей Украины сообщила, что назначенное ВККС 23 марта 2026 года тестирование когнитивных способностей в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей в Специализированном окружном административном суде и Специализированном апелляционном административном суде, объявленных решениями Комиссии от 29 октября 2025 года № 193/зп-25 и № 194/зп-25, будет проводиться 14 апреля 2026 года.

Комиссия обращает внимание, что ко второму этапу квалификационного экзамена — тестированию когнитивных способностей — допущено 194 кандидата на должности судей Специализированного окружного административного суда и/или Специализированного апелляционного административного суда, которые успешно сдали тестирование знаний по истории украинской государственности.

Продолжительность тестирования когнитивных способностей — 30 минут.

Максимально возможный балл — 60.

Средний допустимый и проходной балл тестирования когнитивных способностей — 33 балла.

В случае если фамилия лица, указанного в графике, изменена, необходимо безотлагательно сообщить об этом Комиссии и направить копию документа, подтверждающего соответствующее изменение (контактная информация: тел. (044) 233-63-85, e-mail: [email protected]).

Тестирование когнитивных способностей будет осуществляться с использованием компьютерной техники.

Проведение тестирования будут обеспечивать уполномоченные представители.

После объявления уполномоченными представителями о начале тестирования и успешной авторизации участника в информационной системе, используемой Комиссией для проведения второго этапа квалификационного экзамена, в интерфейсе системы будет отображена стартовая страница, содержащая порядок работы участника тестирования когнитивных способностей в информационной системе.

Для ознакомления с содержанием стартовой страницы участнику предоставляется 10 минут. Через 10 минут тестирование начнется автоматически.

В ходе тестирования уполномоченные представители будут объявлять информацию о процедуре его проведения и порядке перемещения в помещении. Просим внимательно слушать объявления и следовать соответствующим указаниям.

Расписание дня проведения тестирования:

10 ч 10 мин — приглашение в помещение для сдачи тестирования первой группы участников;

10 ч 10 мин – 11 ч 10 мин — регистрация участников первой группы;

11 ч 15 мин – 11 ч 25 мин — объявление правил сдачи тестирования и инструктаж по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

11 ч 25 мин – 12 ч 05 мин — ознакомление с содержанием стартовой страницы и прохождение тестирования;

12 ч 05 мин – 12 ч 30 мин — фиксация результатов тестирования;

12 ч 45 мин — приглашение в помещение для сдачи тестирования второй группы участников;

12 ч 45 мин – 13 ч 45 мин — регистрация участников второй группы;

13 ч 50 мин – 14 ч 00 мин — объявление правил сдачи тестирования и инструктаж по работе в информационной системе, используемой для целей экзамена;

14 ч 00 мин – 14 ч 40 мин — ознакомление с содержанием стартовой страницы и прохождение тестирования;

14 ч 40 мин – 15 ч 05 мин — фиксация результатов тестирования.

 

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Кадастр ошибается — владелец не виновен

Верховный Суд подтвердил: кадастр не является первичным источником информации, а лишь отражает данные.

Рабочая группа обговорила финмониторинг, ответственность и «контрольные закупки» в будущем законопроекте о риелторах

На заседании рабочей группы подчеркнули, что мизерные штрафы за работу риелторов без ФЛП стимулируют их уход в тень

Правовая ловушка для АРМА: почему конкурс на поиск управляющего активами группы «ИДС Украина» может оказаться вне закона

Почему АРМА не может провести законный конкурс на управляющего активами «ИДС Украина».

Минразвития обнародовало проект постановления, которое превращает ТТН из бумажной формальности в централизованную государственную ИТ-систему

Новая система е-ТТН сделает невозможной коррупцию на дорогах и регистрацию «фиктивных» поездок благодаря фиксации документов в облаке до момента выезда авто.

Украина не имеет чёткого механизма возмещения вреда за неконституционные акты — как это хотят изменить

Предложения изменений устанавливают срок обращения и общие правила компенсации за вред, причинённый неконституционными решениями.

