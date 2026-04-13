Конкурс до СОАС та СААС: оприлюднили графік тестування когнітивних здібностей

Другого етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей, допущено 194 кандидатів.

Вища кваліфікаційна комісія суддів України повідомила, що призначене ВККС 23 березня 2026 року тестування когнітивних здібностей у межах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів у Спеціалізованому окружному адміністративному суді та Спеціалізованому апеляційному адміністративному суді, оголошених рішеннями Комісії від 29 жовтня 2025 року № 193/зп-25 та № 194/зп-25, проводитиметься 14 квітня 2026 року.

Комісія звертає увагу, що до другого етапу кваліфікаційного іспиту – тестування когнітивних здібностей, допущено 194 кандидатів на посади суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та/або Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, які успішно склали тестування знань з історії української державності.

Тривалість тестування когнітивних здібностей – 30 хвилин.

Максимально можливий бал – 60.

Середній допустимий та прохідний бал тестування когнітивних здібностей – 33 бали.

У разі якщо прізвище особи, зазначеної у графіку, змінено, необхідно невідкладно повідомити про це Комісію та надіслати копію документа, що посвідчує відповідну зміну (контактна інформація: тел. (044) 233-63-85, e-mail: [email protected]).

Тестування когнітивних здібностей здійснюватиметься з використанням комп’ютерної техніки.

Проведення тестування забезпечуватимуть уповноважені представники.

Після оголошення уповноваженими представниками про початок тестування та успішної авторизації учасника в інформаційній системі, що використовується Комісією для проведення другого етапу кваліфікаційного іспиту, в інтерфейсі системи буде відображена стартова сторінка, що містить порядок роботи учасника тестування когнітивних здібностей в інформаційній системі.

Для ознайомлення зі змістом стартової сторінки учаснику надається 10 хвилин. Через 10 хвилин тестування розпочнеться автоматично.

Упродовж тестування уповноважені представники оголошуватимуть інформацію про процедуру його проведення та порядок переміщення в приміщенні. Просимо уважно слухати оголошення та слідувати відповідним вказівкам.

Розклад дня проведення тестування:

10 год 10 хв – запрошення до приміщення складання тестування першої групи учасників;

10 год 10 хв – 11 год 10 хв – реєстрація учасників першої групи;

11 год 15 хв – 11 год 25 хв. оголошення правил складання тестування та інструктаж щодо роботи в інформаційній системі, яка використовується для цілей іспиту;

11 год 25 хв – 12 год 05 хв – ознайомлення зі змістом стартової сторінки та складання тестування;

12 год 05 хв – 12 год 30 хв – фіксація результатів тестування;

12 год 45 хв – запрошення до приміщення складання тестування другої групи учасників;

12 год 45 хв – 13 год 45 хв – реєстрація учасників другої групи;

13 год 50 хв – 14 год 00 хв – оголошення правил складання тестування та інструктаж щодо роботи в інформаційній системі, яка використовується для цілей іспиту;

14 год 00 хв – 14 год 40 хв – ознайомлення зі змістом стартової сторінки та складання тестування;

14 год 40 хв – 15 год 05 хв – фіксація результатів тестування.

