ВСП уволил судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Валентина Заверюху

16:01, 14 апреля 2026
Основанием стало решение дисциплинарной палаты о привлечении к ответственности.
Фото: Белгород-Днестровский горрайонный суд Одесской области
Высший совет правосудия уволил судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентина Заверюху за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Так, ВСП принял решение об увольнении Заверюхи Валентина Алексеевича с должности судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентина Заверюху к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Как известно, в апреле прошлого года ВАКС арестовал судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Заверюху. Его подозревают в вынесении решений, которые могли позволять военнообязанным мужчинам избегать мобилизации - в частности, по определению места жительства несовершеннолетних детей с родителями.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентин Заверюха был временно отстранен от правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Судье Виктории Приходько, которая заявила, что «Киев сам себя обстреливает, чтобы давали больше денег», разрешили обжаловать решение ВСП

ВСП рассмотрел жалобу судьи Виктории Приходько на решение о привлечении к дисциплинарной ответственности и единогласно восстановила срок на ее подачу.

Верховная Рада рассматривает три модели взимания военного сбора, одна из них — увеличение выплат военнослужащим

В Верховной Раде зарегистрировали три законопроекта о распределении военного сбора с разными моделями его использования.

ВСП оставил без рассмотрения представление о временном отстранении судьи Евгения Остропильца

Высший совет правосудия рассмотрел представление об отстранении судьи Евгения Остропильца и единогласно оставил его без рассмотрения.

ВСП рассмотрел кандидатуры в апелляционные суды: часть поддержана, по отдельным — объявлен перерыв

Высший совет правосудия рассмотрел материалы о внесении представлений Президенту Украины о назначении судей.

Для последствий технических ошибок в публичных реестрах установят правила: что предусматривают изменения в ГК

Технические ошибки в публичных реестрах урегулируют законом.

