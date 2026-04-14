ВСП уволил судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Валентина Заверюху

Основанием стало решение дисциплинарной палаты о привлечении к ответственности.

Высший совет правосудия уволил судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентина Заверюху за совершение существенного дисциплинарного проступка.

Так, ВСП принял решение об увольнении Заверюхи Валентина Алексеевича с должности судьи Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области на основании пункта 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины.

Реализация указанной процедуры осуществлялась на основании представления Первой дисциплинарной палаты Высшего совета правосудия, которая решила привлечь судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентина Заверюху к дисциплинарной ответственности и применить к нему дисциплинарное взыскание в виде представления об увольнении судьи с должности.

Пунктом 3 части шестой статьи 126 Конституции Украины предусмотрено, что основаниями для увольнения судьи являются совершение существенного дисциплинарного проступка, грубое или систематическое пренебрежение обязанностями, что несовместимо со статусом судьи или выявило его несоответствие занимаемой должности.

Как известно, в апреле прошлого года ВАКС арестовал судью Белгород-Днестровского горрайонного суда Заверюху. Его подозревают в вынесении решений, которые могли позволять военнообязанным мужчинам избегать мобилизации - в частности, по определению места жительства несовершеннолетних детей с родителями.

Как сообщала «Судебно-юридическая газета», в январе 2025 года судья Белгород-Днестровского горрайонного суда Одесской области Валентин Заверюха был временно отстранен от правосудия на основании решения Первой Дисциплинарной палаты ВСП.

