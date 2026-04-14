ВРП звільнила суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Валентина Заверюху

16:01, 14 квітня 2026
Підставою стало рішення дисциплінарної палати про притягнення до відповідальності.
Фото: Білгород-Дністровський міськрайонний суд Одеської області
Вища рада правосуддя звільнила суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Валентина Заверюху за вчинення істотного дисциплінарного проступку.

Так, ВРП ухвалила рішення про звільнення Заверюхи Валентина Олексійовича з посади судді Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області на підставі пункту 3 частини шостої статті 126 Конституції України.

Реалізація зазначеної процедури здійснювалася на підставі подання Першої Дисциплінарної палати Вищої ради правосуддя, яка вирішила притягнути суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області Валентина Заверюху до дисциплінарної відповідальності та застосувати до нього дисциплінарне стягнення у виді подання про звільнення судді з посади.

Пунктом 3 частини шостої статті 126 Конституції України передбачено, що підставами для звільнення судді є вчинення істотного дисциплінарного проступку, грубе чи систематичне нехтування обов’язками, що є несумісним зі статусом судді або виявило його невідповідність займаній посаді.

Як відомо, у квітні минулого року ВАКС арештував суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Заверюху.Його підозрюють у винесенні рішень, які могли дозволяти військовозобов’язаним чоловікам уникати мобілізації — зокрема, щодо визначення місця проживання неповнолітніх дітей з батьками.

Як повідомляла «Судово-юридична газета», у січні 2025 року суддю Білгород-Дністровського міськрайонного суду Одеської області  Валентина Заверюху було тимчасово відсторонено від здійснення правосуддя на підставі рішення Першої Дисциплінарної палати ВРП.

