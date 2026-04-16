ВККС назначила тестирование общих знаний в сфере права и знаний в рамках конкурсов в СОАС и СААС

ВККС 15 апреля назначила третьи этапы квалификационных экзаменов (тестирование общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда) в рамках конкурсов на занятие вакантных должностей судей Специализированного окружного административного суда и Специализированного апелляционного административного суда, объявленных 29 октября 2025 года.

«В случае если фамилия лица, указанного в графиках, изменена, необходимо безотлагательно сообщить об этом Комиссии и направить копию документа, подтверждающего соответствующее изменение (контактная информация: тел. (044) 233-63-85, e-mail: [email protected])», — заявили в Комиссии.

Тестирование будет проводиться в помещении Высшей квалификационной комиссии судей Украины по адресу: город Киев, улица Генерала Шаповала, 9.

Для регистрации на экзамен необходимо иметь при себе паспорт гражданина Украины (в форме книжечки или карты).

Тестирование будет проводиться с использованием компьютерной техники.

Продолжительность тестирования — 150 минут.

Количество тестовых заданий по общим знаниям в сфере права и знаниям по специализации соответствующего суда — 150, из которых 50 — по общим знаниям в сфере права и 100 — по специализации соответствующего суда.

Максимально возможный балл на этапе тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда — 150.

Проходной балл тестирования общих знаний в сфере права и знаний по специализации соответствующего суда — 75 процентов от максимально возможного балла, или 112,5 балла.

Индивидуальные коды и рабочие места для прохождения тестирования определяются по принципу случайности с применением метода слепого выбора участником среди напечатанных и размещенных перед ним/ней случайным образом скрытых вариантов.

Графики проведения тестирования:

