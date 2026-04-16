ВККС призначила тестування загальних знань у сфері права та знань в межах конкурсів до СОАС та СААС

ВККС 15 квітня призначила треті етапи кваліфікаційних іспитів (тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду) в межах конкурсів на зайняття вакантних посад суддів Спеціалізованого окружного адміністративного суду та Спеціалізованого апеляційного адміністративного суду, оголошених 29 жовтня 2025 року.

«У разі якщо прізвище особи, зазначеної у графіках, змінено, необхідно невідкладно повідомити про це Комісію та надіслати копію документа, що посвідчує відповідну зміну (контактна інформація: тел. (044) 233-63-85, e-mail: [email protected])», - заявили у Комісії.

Тестування проводитимуться у приміщенні Вищої кваліфікаційної комісії суддів України за адресою: місто Київ, вулиця Генерала Шаповала, 9.

Для реєстрації на іспит необхідно мати при собі паспорт громадянина України (у формі книжечки або картки).

Тестування здійснюватимуться з використанням комп’ютерної техніки.

Тривалість тестування – 150 хвилин.

Кількість тестових завдань із загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду – 150, з яких 50 – із загальних знань у сфері права та 100 – зі спеціалізації відповідного суду.

Максимально можливий бал на етапі тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду – 150.

Прохідний бал тестування загальних знань у сфері права та знань зі спеціалізації відповідного суду – 75 відсотків максимально можливого бала, або 112,5 бала.

Індивідуальні коди і робочі місця для складання тестування визначаються за принципом випадковості із застосуванням методу сліпого вибору учасником серед надрукованих та розміщених перед ним/нею випадковим чином прихованих варіантів.

Графіки проведення тестування:

