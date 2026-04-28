ВРП уволила трёх судей по общим основаниям

Решения касаются судов в Одесской, Черкасской областях и Киеве.

Высший совет правосудия рассмотрел материалы об увольнении судей по общим основаниям и принял соответствующие кадровые решения.

ВРП решила уволить Ирину Николаевну Мяскивскую с должности судьи Балтского районного суда Одесской области в связи с подачей заявления об отставке.

Также Высший совет правосудия принял решение об увольнении Елены Геннадьевны Романовой с должности судьи Чернобаевского районного суда Черкасской области.

Отдельно Дунеевская Дария Леонидовна освобождена от должности судьи Шевченковского районного суда города Киева по собственному желанию.

