  1. Суд інфо

ВРП звільнила трьох суддів за загальними обставинами

12:43, 28 квітня 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Рішення стосуються судів в Одеській, Черкаській областях та Києві.
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами та ухвалила відповідні кадрові рішення.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

ВРП вирішила звільнити Ірину Миколаївну Мясківську з посади судді Балтського районного суду Одеської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.

Також Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Олени Геннадіївни Романової з посади судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області.

Окремо Дунєєвську Дарію Леонідівну звільнено з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва за власним бажанням.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER та WhatsApp, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Стрічка новин

Контакти
Про нас

© 2010-2026 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для зв’язку з редакцією: [email protected]
Прийом пресрелізів та пропозицій щодо реклами: [email protected]