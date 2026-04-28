ВРП звільнила трьох суддів за загальними обставинами
12:43, 28 квітня 2026
Рішення стосуються судів в Одеській, Черкаській областях та Києві.
Вища рада правосуддя розглянула матеріали щодо звільнення суддів за загальними обставинами та ухвалила відповідні кадрові рішення.
ВРП вирішила звільнити Ірину Миколаївну Мясківську з посади судді Балтського районного суду Одеської області у зв’язку з поданням заяви про відставку.
Також Вища рада правосуддя ухвалила рішення про звільнення Олени Геннадіївни Романової з посади судді Чорнобаївського районного суду Черкаської області.
Окремо Дунєєвську Дарію Леонідівну звільнено з посади судді Шевченківського районного суду міста Києва за власним бажанням.
