Освобождение от обязанности уплаты таможенных платежей и права ВПЛ на получение помощи: обзор практики ВС

Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, где представлены решения, внесенные в ЕГССР, за июнь 2023 года.
В решениях по делам по налогам, сборам и другим обязательным платежам содержатся правовые позиции коллегий судей, в частности, о:
— определение критерия отграничения дополнительного блага, предоставленного работнику, от расходов плательщика – субъекта хозяйствования в пределах его производственной деятельности;
— право применения понижающего коэффициента;
— принцип индивидуальной ответственности налогоплательщика;
— представление отчета о контролируемых операциях в контролирующий орган;
— нереальность хозяйственных операций, в частности по капитальному ремонту поливочного трубопровода;
— налогообложение налогом на добавленную стоимость операции по поставке медицинских изделий на таможенную территорию Украины и их ввоз на таможенную территорию Украины;
— определение таможенной стоимости товаров;
— данные, которые суд не может признать документально подтвержденной информацией, полученной от уполномоченных органов иностранных государств;
— корректировка таможенной стоимости товаров;
— осуществление государственного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины;
— освобождение от обязанности уплаты таможенных платежей на период действия военного положения.
Заслуживают отдельного внимания решения по правовым позициям относительно:
— определение размера разового пособия до 5 мая в 2022 году;
— права внутренне перемещенного лица на получение помощи на жительство;
— определение дня, с которого ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание назначается на следующие шесть месяцев;
— получение согласия родителей как предпосылки для получения ребенком в возрасте от 14 до 18 лет административной услуги по регистрации его места жительства.
К актуальным судебным решениям отнесены также содержащие правовые позиции, в частности:
— обязательное условие для разрешения органом местного самоуправления земельного спора по границам земельных участков;
— изменения в правовом регулировании установления «зеленого» тарифа для хозяйствующих субъектов, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии;
— лишение лиц, на которых распространяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) или о которых имеется информация о финансировании терроризма в Украине, права на получение специального разрешения на недр;
возможность установления адвокатским самоуправлением платы за проработку внесения и размещения дополнительной информации в профайле адвоката (по его желанию) в базе данных Единого реестра адвокатов Украины.
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