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Освобождение от обязанности уплаты таможенных платежей и права ВПЛ на получение помощи: обзор практики ВС

10:29, 27 июля 2023
В обзор включили ряд важных правовых позиций КАС ВС, сформулированных при рассмотрении административных дел.
Освобождение от обязанности уплаты таможенных платежей и права ВПЛ на получение помощи: обзор практики ВС
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Верховный Суд опубликовал обзор актуальной судебной практики Кассационного административного суда в составе Верховного Суда, где представлены решения, внесенные в ЕГССР, за июнь 2023 года.

В решениях по делам по налогам, сборам и другим обязательным платежам содержатся правовые позиции коллегий судей, в частности, о:

— определение критерия отграничения дополнительного блага, предоставленного работнику, от расходов плательщика – субъекта хозяйствования в пределах его производственной деятельности;

— право применения понижающего коэффициента;

— принцип индивидуальной ответственности налогоплательщика;

— представление отчета о контролируемых операциях в контролирующий орган;

— нереальность хозяйственных операций, в частности по капитальному ремонту поливочного трубопровода;

— налогообложение налогом на добавленную стоимость операции по поставке медицинских изделий на таможенную территорию Украины и их ввоз на таможенную территорию Украины;

— определение таможенной стоимости товаров;

— данные, которые суд не может признать документально подтвержденной информацией, полученной от уполномоченных органов иностранных государств;

— корректировка таможенной стоимости товаров;

— осуществление государственного контроля товаров, перемещаемых через таможенную границу Украины;

— освобождение от обязанности уплаты таможенных платежей на период действия военного положения.

Заслуживают отдельного внимания решения по правовым позициям относительно:

— определение размера разового пособия до 5 мая в 2022 году;

— права внутренне перемещенного лица на получение помощи на жительство;

— определение дня, с которого ежемесячное адресное пособие внутренне перемещенным лицам для покрытия расходов на проживание назначается на следующие шесть месяцев;

— получение согласия родителей как предпосылки для получения ребенком в возрасте от 14 до 18 лет административной услуги по регистрации его места жительства.

К актуальным судебным решениям отнесены также содержащие правовые позиции, в частности:

— обязательное условие для разрешения органом местного самоуправления земельного спора по границам земельных участков;

— изменения в правовом регулировании установления «зеленого» тарифа для хозяйствующих субъектов, производящих электрическую энергию из альтернативных источников энергии;

— лишение лиц, на которых распространяются специальные экономические и другие ограничительные меры (санкции) или о которых имеется информация о финансировании терроризма в Украине, права на получение специального разрешения на недр;

возможность установления адвокатским самоуправлением платы за проработку внесения и размещения дополнительной информации в профайле адвоката (по его желанию) в базе данных Единого реестра адвокатов Украины.

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