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Звільнення від обов’язку сплати митних платежів та права ВПО на отримання допомоги: огляд практики ВС

10:29, 27 липня 2023
В огляді вміщено низку важливих правових позицій КАС ВС, сформульованих під час розгляду адміністративних справ.
Звільнення від обов’язку сплати митних платежів та права ВПО на отримання допомоги: огляд практики ВС
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Верховний Суд опублікував огляд актуальної судової практики Касаційного адміністративного суду у складі Верховного Суду, в якому представлені рішення, внесені до ЄДРСР, за червень 2023 року.

У рішеннях у справах щодо податків, зборів та інших обов’язкових платежів містяться правові позиції колегій суддів, зокрема, про:

— визначення критерію відмежування додаткового блага, наданого працівнику, від витрат платника – суб’єкта господарювання в межах його виробничої діяльності;  

— право застосування понижувального коефіцієнта;  

— принцип індивідуальної відповідальності платника податків;  

—  подання звіту про контрольовані операції до контролюючого органу;  

— нереальність господарських операцій, зокрема, з капітального ремонту поливального трубопроводу;  

— оподаткування податком на додану вартість операції з постачання медичних виробів на митній території України та їх ввезення на митну територію України;  

— визначення митної вартості товарів;  

— дані, які суд не може визнати документально підтвердженою інформацією, отриманою від уповноважених органів іноземних держав;  

— коригування митної вартості товарів;  

— здійснення державного контролю товарів, що переміщуються через митний кордон України;  

— звільнення від обов’язку сплати митних платежів на період дії воєнного стану.  

Заслуговують окремої уваги рішення з правовими позиціями щодо:

— визначення розміру разової грошової допомоги до 5 травня у 2022 році;  

— права внутрішньо переміщеної особи на отримання допомоги на проживання;  

— визначення дня, з якого щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на проживання призначається на наступні шість місяців;  

—  отримання згоди батьків як передумови для отримання дитиною віком від 14 до 18 років адміністративної послуги з реєстрації її місця проживання.  

До актуальних судових рішень віднесено також ті, що містять правові позиції, зокрема, про:

— обов’язкову умову для вирішення органом місцевого самоврядування земельного спору щодо меж земельних ділянок;  

— зміни в правовому регулюванні встановлення «зеленого» тарифу для суб’єктів господарювання, які виробляють електричну енергію з альтернативних джерел енергії;  

— позбавлення осіб, на яких поширюються спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) або про яких наявна інформація щодо фінансування тероризму в Україні, права на отримання спеціального дозволу на користування надрами;  

— можливість встановлення адвокатським самоврядуванням плати за опрацювання внесення та розміщення додаткової інформації у профайлі адвоката (за його бажанням) у базі даних Єдиного реєстру адвокатів України.

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