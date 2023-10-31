Наследование доли в уставном капитале юридических лиц: судебная практика ВС

В дайджесте классифицированы правовые заключения кассационных судов и Большой Палаты Верховного Суда.

Верховный Суд обнародовал дайджест судебной практики ВС по делам, связанным с наследованием доли в уставном капитале (акций, паев) юридических лиц.

Дайджест подготовлен с учетом законодательных изменений, подвергшихся регулированию порядка приобретения корпоративных прав, в частности, во время наследования доли.

В дайджесте классифицированы правовые заключения кассационных судов и Большой Палаты Верховного Суда по:

- юрисдикции дел по спорам, возникающим при наследовании доли в уставном капитале (акций, паев) юридических лиц;

- порядка обретения наследниками умершего участника права участия в обществе;

- определение стоимости доли имущества общества, подлежащего выплате наследнику умершего участника;

- применение ст. 625 ГК Украины в случае неисполнения обществом обязанности по выплате наследнику умершего участника доли имущества общества;

- ход исковой давности в случае нарушения права на получение дивидендов при наследовании акций общества;

- признание недействительным решения общего собрания общества, принятого к вступлению наследника в состав участников общества;

- применение способов защиты прав по делам по спорам, возникающим при наследовании доли (акций, паев) юридических лиц.

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