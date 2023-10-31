Спадкування часток у статутному капіталі юридичних осіб: судова практика ВС

Верховний Суд оприлюднив дайджест судової практики ВС у справах, пов’язаних із спадкуванням часток у статутному капіталі (акцій, паїв) юридичних осіб.
Дайджест підготовлено з огляду на законодавчі зміни, яких зазнало регулювання порядку набуття корпоративних прав, зокрема, під час спадкування частки.
У дайджесті класифіковано правові висновки касаційних судів та Великої Палати Верховного Суду щодо:
- юрисдикції справ зі спорів, що виникають при спадкуванні часток у статутному капіталі (акцій, паїв) юридичних осіб;
- порядку набуття спадкоємцями померлого учасника права участі в товаристві;
- визначення вартості частки майна товариства, що підлягає виплаті спадкоємцю померлого учасника;
- застосування ст. 625 ЦК України у разі невиконання товариством обов’язку з виплати спадкоємцю померлого учасника частки майна товариства;
- перебігу позовної давності у разі порушення права на отримання дивідендів при спадкуванні акцій товариства;
- визнання недійсним рішення загальних зборів товариства, прийнятого до вступу спадкоємця до складу учасників товариства;
- застосування способів захисту прав у справах зі спорів, що виникають при спадкуванні часток (акцій, паїв) юридичних осіб.
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