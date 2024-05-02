У граждан рф конфисковали три земельных участка в Хмельницкой области

Речь идет об участках для ведения товарного сельскохозяйственного производства, которые гражданин рф получил как наследство, но не отчуждал их.

Чемеровецкий районный суд Хмельницкой области удовлетворил иск прокурора: принял конфисковать в собственность государства три земельных участка для ведения товарного сельскохозяйственного производства, принадлежащих гражданину рф. Об этом информирует Хмельницкий апелляционный суд.

В иске прокурор отметил, что гражданин рф получил право собственности на земельные участки площадью 1,8531 га, 1,9154 га и 2,01 га, которые находятся на территории Каменец-Подольского района Хмельницкой области, на основании свидетельств о праве на наследство по завещанию. С 2012 года земля находилась в аренде агрообщества. Право собственности на эти участки он зарегистрировал в Государственном реестре прав на недвижимое имущество в 2018 году.

Поскольку иностранный гражданин в течение года после получения права собственности на земельные участки сельскохозяйственного назначения не отчуждал их, поэтому есть основания для конфискации земли в собственность государства, считает прокурор.

Исследовав материалы дела, суд пришел к выводу, что иск прокурора следует удовлетворить полностью.

Суд отметил, что согласно Земельному кодексу Украины земли сельскохозяйственного назначения, принятые по наследству иностранцами, а также лицами без гражданства, в течение года подлежат отчуждению.

В случае невыполнения этого требования наступают последствия, предусмотренные частями 2, 4 статьи 145 Земельного кодекса Украины – конфискация земли по решению суда. Конфискованный земельный участок по решению суда подлежит продаже на земельных торгах.

«Учитывая характер спорных правоотношений, не усматривается несоответствие меры вмешательства государства в право собственности [ответчика] критериям правомерного вмешательства в право лица на мирное владение имуществом, так и нарушения принципа пропорциональности, которые сформированы в устойчивой практике ЕСПЧ», – говорится в решении суда.

Решение еще не вступило в законную силу и может быть обжаловано в Хмельницкий апелляционный суд.

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