В Киеве родители смогут записать детей в школу онлайн – в КГГА презентовали сервис

Пилотная версия электронной записи детей в системе в ближайшее время станет доступна в 13 школах.

Источник фото: kyivcity.gov.ua

В столице презентовали сервис онлайн-записи в школы Киева. Как рассказал заместитель председателя КГГА по вопросам осуществления самоуправляющихся полномочий в сфере цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Петр Оленич, сервис создан для экономии времени родителей и уменьшения бюрократических преград во время записи детей в школу.

«Его главное преимущество – прозрачность и простота записи. Родители могут подавать документы из любой точки Украины или из-за границы без необходимости личного посещения учебного заведения. А город может развивать школьные заведения, опираясь на актуальную статистику», – отметил должностное лицо.

Пилотная версия электронной записи детей в системе в ближайшее время станет доступна в 13 школах столицы.

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