У Києві батьки зможуть записати дітей до школи онлайн – у КМДА презентували сервіс

Пілотна версія електронного запису дітей у системі найближчим часом стане доступною в 13 школах.

Джерело фото: kyivcity.gov.ua

У столиці презентували сервіс онлайн-запису до шкіл Києва. Як розповів заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень у сфері цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Петро Оленич, сервіс створений для економії часу батьків і зменшення бюрократичних перепон під час запису дітей до школи.

«Його головна перевага – прозорість і простота запису. Батьки можуть подавати документи з будь-якої точки України чи з-за кордону без необхідності особистого відвідування закладу освіти. А місто може розвивати шкільні заклади, спираючись на актуальну статистику», – зазначив посадовець.

Пілотна версія електронного запису дітей у системі найближчим часом стане доступною в 13 школах столиці.

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