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У громадян рф конфіскували три земельні ділянки на Хмельниччині

19:59, 2 травня 2024
Йдеться про ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які громадянин рф отримав як спадщину, але не відчужив їх.
У громадян рф конфіскували три земельні ділянки на Хмельниччині
ілюстративне фото
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Чемеровецький районний суд Хмельницької області задовольнив позов прокурора: ухвалив конфіскувати у власність держави три земельні ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, які належать громадянинові рф. Про це інформує Хмельницький апеляційний суд. 

У позові прокурор зазначив, що громадянин рф набув право власності на земельні ділянки площею 1,8531 га, 1,9154 га та 2,01 га, які знаходяться на території Кам’янець-Подільського району Хмельницької області, на підставі свідоцтв про право на спадщину за заповітом. З 2012 року земля перебувала в оренді агротовариства. Право власності на ці ділянки він зареєстрував у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно у 2018 році.

Оскільки іноземний громадянин упродовж року після набуття права власності на земельні ділянки сільськогосподарського призначення не відчужив їх, тому є підстави для конфіскації землі у власність держави, уважає прокурор.

Дослідивши матеріали справи, суд дійшов висновку, що позов прокурора слід задовольнити повністю.

Суд зауважив, що відповідно до Земельного кодексу України землі сільськогосподарського призначення, прийняті у спадщину іноземцями, а також особами без громадянства, протягом року підлягають відчуженню.

У разі невиконання цієї вимоги настають наслідки, передбачені частинами 2, 4 статті 145 Земельного кодексу України, – конфіскація землі за рішенням суду. Конфіскована земельна ділянка за рішенням суду підлягає продажу на земельних торгах.

«З огляду на характер спірних правовідносин не вбачається невідповідності заходу втручання держави в право власності [відповідача] критеріям правомірного втручання в право особи на мирне володіння майном, так і порушення принципу пропорційності, котрі сформовані у сталій практиці ЄСПЛ», – йдеться у рішенні суду.

Рішення ще не набрало законної сили та може бути оскаржене до Хмельницького апеляційного суду.

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