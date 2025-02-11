Не устроил ответ насчет пенсии, поэтому решил «заминировать» здание ПФУ, — суд наказал ранее судимого псевдоминера

Мужчину посадили на четыре года.

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Хмельницкий горрайонный суд сообщает, что ранее неоднократно судимый за кражи и грабежи уроженец Винницы без постоянного места жительств вновь отличился. 29 ноября он позвонил по телефону на горячую линию Пенсионного фонда в Хмельницкой области и после соединения с диспетчером, анонимно сообщил, что помещение управления заминировано и произойдет взрыв.

Информация не подтвердилась, а действия мужчины привели к безосновательному отвлечению сил и средств специальных служб Национальной полиции Украины, а также прекращению работы работников управления.

Такой поступок Хмельницкий горрайонный суд квалифицировал по ч.2 ст. 259 УК Украины (заведомо ложное сообщение о готовящемся взрыве в здании, обеспечивающем деятельность органа государственной власти).

Сам обвиняемый дал суду показание, что в тот день обратился в ПФУ по поводу перевода пенсии. Полученный ответ его не устроил, так что он так расстроился, что вышел на улицу и совершил звонок на горячую линию с собственного мобильного телефона.

После этого мужчина отправился в поликлинику получать инсулин. Там у него произошел конфликт с медицинским персоналом, вызвавшим полицию. Когда же он заметил, что сотрудники полиции вошли в поликлинику, то вынул из телефона семь карт и уничтожил ее. Однако в рюкзаке у него оставалась упаковка от этой семь карты, которую в дальнейшем и изъяли полицейские.

На осмотренных правоохранителями видеозаписях с камер наблюдения в помещении ПФУ видно, что в указанное время обвиняемый, кроме того, выражал угрозы присутствующим «начать стрелять». Сам он в судебном заседании подтвердил это.

Согласно заключению судебно-психиатрического эксперта на период совершения инкриминируемого ему действия мужчина проявлял легкую умственную отсталость с поведенческими расстройствами, однако свои действия понимал и мог ими управлять. С учетом адекватного поведения обвиняемого в судебном заседании суд признал его вменяемым.

Обстоятельством, смягчающим ему наказание, суд признал искреннее раскаяние, отягчающим - рецидив уголовных правонарушений, ведь новое умышленное уголовное правонарушение совершил обвиняемый, имея не снятую и непогашенную судимость.

Суд назначил мужчине наказание в виде лишения свободы сроком четыре года. До вступления приговора в законную силу мера пресечения в виде содержания под стражей оставил ему ту же.

На приговор может быть подана апелляционная жалоба.

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