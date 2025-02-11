Не влаштувала відповідь щодо пенсії, тому вирішив «замінувати» будівлю ПФУ, — суд покарав раніше судимого псевдомінера

Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що раніше неодноразово судимий за крадіжки та грабежі уродженець Вінниці без постійного місця проживання вкотре відзначився. 29 листопада він зателефонував на гарячу лінію Пенсійного фонду в Хмельницькій області та після зʼєднання з диспетчером, анонімно повідомив, що приміщення управління заміноване й відбудеться вибух.
Інформація не підтвердилася, а дії чоловіка призвели до безпідставного відволікання сил та засобів спеціальних служб Національної поліції України, а також припинення роботи працівників управління.
Такий вчинок Хмельницький міськрайонний суд кваліфікував за ч.2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади).
Сам обвинувачений дав суду показання, що того дня він звернувся до ПФУ з приводу переводу пенсії. Отримана відповідь його не влаштувала, тож він так рознервувався, що вийшов на вулицю і здійснив дзвінок на гарячу лінію з власного мобільного телефону.
Після цього чоловік пішов в поліклініку отримувати інсулін. Там у нього відбувся конфлікт із медичним персоналом, який викликав поліцію. Коли ж він помітив, що працівники поліції зайшли у поліклініку, то вийняв з телефону сім картку і знищив її. Проте в рюкзаку у нього залишалось упакування від цієї сім картки, яке в подальшому й вилучили поліцейські.
На оглянутих правоохоронцями відеозаписах з камер спостереження в приміщенні ПФУ видно, що у вказаний час обвинувачений, окрім того, ще й висловлював погрози присутнім «почати стріляти». Сам він у судовому засіданні це підтвердив.
Згідно висновку судово-психіатричного експерта на період вчинення інкримінованого йому діяння чоловік виявляв легку розумову відсталість з поведінковими розладами, однак свої дії розумів і міг ними керувати. Із врахуванням адекватної поведінки обвинуваченого у судовому засіданні, суд визнав його осудним.
Обставиною, яка пом’якшує йому покарання, суд визнав щире каяття, обтяжуючою - рецидив кримінальних правопорушень, адже нове умисне кримінальне правопорушення обвинувачений вчинив, маючи не зняту та непогашену судимість.
Суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки. До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишив йому той самий.
На вирок може бути подана апеляційна скарга.
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