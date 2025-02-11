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Не влаштувала відповідь щодо пенсії, тому вирішив «замінувати» будівлю ПФУ, — суд покарав раніше судимого псевдомінера

14:31, 11 лютого 2025
Чоловіка ув’язнили на чотири роки.
Не влаштувала відповідь щодо пенсії, тому вирішив «замінувати» будівлю ПФУ, — суд покарав раніше судимого псевдомінера
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Хмельницький міськрайонний суд повідомляє, що раніше неодноразово судимий за крадіжки та грабежі  уродженець Вінниці без постійного місця проживання вкотре відзначився. 29 листопада він зателефонував на гарячу лінію Пенсійного фонду в Хмельницькій області та після зʼєднання з диспетчером, анонімно повідомив, що приміщення управління заміноване й відбудеться вибух.

Інформація не підтвердилася, а дії чоловіка призвели до безпідставного відволікання сил та засобів спеціальних служб Національної поліції України, а також припинення роботи працівників управління.

Такий вчинок Хмельницький міськрайонний суд кваліфікував за ч.2 ст. 259 КК України (завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху в будівлі, що забезпечує діяльність органу державної влади).

Сам обвинувачений дав суду показання, що того дня він звернувся до ПФУ з приводу переводу пенсії. Отримана відповідь його не влаштувала, тож він так рознервувався, що вийшов на вулицю і здійснив дзвінок на гарячу лінію з власного мобільного телефону.

Після цього чоловік пішов в поліклініку отримувати інсулін. Там у нього відбувся конфлікт із медичним персоналом, який викликав поліцію. Коли ж він помітив, що працівники поліції зайшли у поліклініку, то вийняв з телефону сім картку і знищив її. Проте в рюкзаку у нього залишалось упакування від цієї сім картки, яке в подальшому й вилучили поліцейські.

На оглянутих правоохоронцями відеозаписах з камер спостереження в приміщенні ПФУ видно, що у вказаний час обвинувачений, окрім того, ще й висловлював погрози присутнім «почати стріляти». Сам він у судовому засіданні це підтвердив.

Згідно висновку судово-психіатричного експерта на період вчинення інкримінованого йому діяння чоловік виявляв легку розумову відсталість з поведінковими розладами, однак свої дії розумів і міг ними керувати. Із врахуванням адекватної поведінки обвинуваченого у судовому засіданні, суд визнав його осудним.

Обставиною, яка пом’якшує йому покарання, суд визнав щире каяття, обтяжуючою - рецидив кримінальних правопорушень, адже нове умисне кримінальне правопорушення обвинувачений вчинив, маючи не зняту та непогашену судимість.

Суд призначив чоловіку покарання у виді позбавлення волі строком на чотири роки. До набрання вироком законної сили запобіжний захід у вигляді тримання під вартою залишив йому той самий.

На вирок може бути подана апеляційна скарга.

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