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На Николаевщине мужчина дважды не явился в ТЦК из-за кредитов и долгов – что решил суд

09:24, 21 февраля 2025
Житель Николаевской области получил трехлетний срок за уклонение от мобилизации.
На Николаевщине мужчина дважды не явился в ТЦК из-за кредитов и долгов – что решил суд
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Веселиновский районный суд Николаевской области приговорил местного жителя к трем годам заключения за уклонение от призыва во время всеобщей мобилизации.

Как отмечается в приговоре суда по делу № 472/1044/24, опубликованном в Едином государственном реестре судебных решений, мужчина получил повестку в мае 2024 года, но сознательно не явился в военкомат. В августе он во второй раз отказался от мобилизации, что подтвердили соответствующие документы и показания должностных лиц.

«Но он не явился на указанную дату, поскольку отказывается от прохождения военной службы, так как у него есть четыре неоплаченных кредита, жена является безработной, на иждивении есть несовершеннолетний ребенок, а также больная мать. Действительно он прошел медицинский осмотр, и врачи ему написали, что он пригоден для прохождения военной службы. В августе 2024 года ему было также вручено вторую повестку о явке в ТЦК на 9 августа 2024 года в 08.00 часов, но он также отказался от прохождения военной службы. Признает, что своими действиями совершил преступление, и раскаялся в содеянном», - говорится в материалах судебного дела.

В суде обвиняемый объяснил свой отказ финансовыми трудностями - он имел долги, безработную жену, несовершеннолетнего ребенка и больную мать на иждивении. Несмотря на это, он прошел медкомиссию и был признан годным к службе.

Несмотря на это, он прошел медкомиссию и был признан годным к службе.

Суд учел его работоспособность, отсутствие законных оснований для отсрочки и формальное раскаяние, после чего принял решение о назначении наказания в виде трех лет лишения свободы.

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суд Николаев повестка ТЦК мобилизация

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