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На Миколаївщині чоловік двічі не з’явився до ТЦК через кредити і борги – що вирішив суд

09:24, 21 лютого 2025
Мешканець Миколаївської області отримав трирічний термін за ухилення від мобілізації.
На Миколаївщині чоловік двічі не з’явився до ТЦК через кредити і борги – що вирішив суд
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Веселинівський районний суд Миколаївської області засудив місцевого жителя до трьох років ув’язнення за ухилення від призову під час загальної мобілізації.

Як зазначається у вироку суду у справі № 472/1044/24, опублікованому в Єдиному державному реєстрі судових рішень, чоловік отримав повістку у травні 2024 року, але свідомо не з’явився у військкомат. У серпні він вдруге відмовився від мобілізації, що підтвердили відповідні документи та свідчення службових осіб.

«Але він не з’явився на вказану дату, оскільки відмовляється від проходження військової служби, так як у нього є чотири неоплачених кредити, дружина є безробітною, на утриманні є неповнолітня дитина, а також хвора матір. Дійсно він пройшов медичний огляд, та лікарі йому написали, що він придатний для проходження військової служби. В серпні 2024 року йому було також вручено другу повістку про явку до  ТЦК на 9 серпня 2024 року о 08.00 годині, але він також відмовився від проходження військової служби. Визнає, що своїми діями вчинив злочин, та розкаявся в скоєному», — йдеться у матеріалах судової справи.

У суді обвинувачений пояснив свою відмову фінансовими труднощами – він мав борги, безробітну дружину, неповнолітню дитину та хвору матір на утриманні. Попри це, він пройшов медкомісію та був визнаний придатним до служби.

Суд врахував його працездатність, відсутність законних підстав для відстрочки та формальне розкаяння, після чого ухвалив рішення про призначення покарання у вигляді трьох років позбавлення волі.

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