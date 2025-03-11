Верховный Суд пояснил, какое решение должен принять апелляционный суд в случае изменения, полного или частичного отмены приговора суда первой инстанции

В кассационной жалобе прокурор указал, что суд апелляционной инстанции, изменив приговор местного суда в части зачета указанного срока в срок отбывания наказания, ухудшил положение обвиняемого, а потому должен был принять свое решение в форме приговора.

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Апелляционный суд обязан вынести свой приговор в случае полного или частичного отмены приговора суда первой инстанции только в случаях, предусмотренных ч. 1 ст. 420 УПК Украины.

В остальных случаях решение об изменении приговора суда первой инстанции, в том числе в части зачета срока предварительного заключения в срок наказания, может быть вынесено в форме постановления.

К такому выводу пришла Объединенная палата Кассационного уголовного суда в составе Верховного Суда по результатам рассмотрения дела № 359/2693/23.

Местный суд признал виновным и осудил обвиняемого по ч. 4 ст. 185 УК Украины. Засчитал в срок отбывания наказания срок, когда обвиняемый был задержан для отбытия наказания. Апелляционный суд постановлением исключил из приговора ошибочный зачет этого срока в срок отбывания наказания, а в остальном оставил приговор без изменений.

В кассационной жалобе прокурор указал, что суд апелляционной инстанции, изменив приговор местного суда в части зачета указанного срока в срок отбывания наказания, ухудшил положение обвиняемого, а потому должен был принять свое решение в форме приговора.

Оценивая указанные кассационные требования, ОП КУС ВС указала, что по своей правовой природе зачет срока предварительного заключения не является уголовным наказанием, не означает увеличения объема обвинения и не свидетельствует о неправильном освобождении обвиняемого от отбывания наказания. И хотя такой зачет является «иным уголовно-правовым последствием деяния» в понимании ч. 2 ст. 4 УК Украины, такое последствие не подпадает под определение тех последствий, которые требуют вынесения апелляционным судом приговора.

В этом уголовном производстве судом апелляционной инстанции деяние осужденного не было переквалифицировано на более тяжкое уголовное правонарушение и не был увеличен объем обвинения. Изменяя приговор суда первой инстанции только в части неправильного зачета срока предварительного заключения в срок наказания, апелляционный суд не применил более строгого наказания, поскольку наказание, назначенное приговором местного суда, не изменилось.

Постановление ОП КУС ВС от 24 февраля 2025 года по делу № 359/2693/23 (производство № 51-739кмо24) будет позже опубликовано в ЕГРСР.

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