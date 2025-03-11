Верховний Суд пояснив, яке рішення має ухвалити апеляційний суд у разі зміни, повного або часткового скасування вироку суду першої інстанції

У касаційній скарзі прокурор зазначив, що суд апеляційної інстанції, змінивши вирок місцевого суду в частині зарахування зазначеного строку в строк відбування покарання, погіршив становище обвинуваченого, а тому мав ухвалити своє рішення у формі вироку.

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Апеляційний суд зобов’язаний постановити свій вирок у разі повного або часткового скасування вироку суду першої інстанції лише у випадках, передбачених ч. 1 ст. 420 КПК України

В інших випадках рішення про зміну вироку суду першої інстанції, у тому числі в частині зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання, може бути постановлено у формі ухвали.

Такого висновку дійшла Об’єднана палата Касаційного кримінального суду у складі Верховного Суду за результатами розгляду справи № 359/2693/23.

За обставинами справи місцевий суд визнав винуватим і засудив обвинуваченого за ч. 4 ст. 185 КК України. Зарахував у строк відбування покарання строк, коли обвинувачений був затриманий для відбування покарання. Апеляційний суд ухвалою виключив з вироку помилкове зарахування цього строку в строк відбування покарання, а в решті вирок залишив без зміни.

У касаційній скарзі прокурор зазначив, що суд апеляційної інстанції, змінивши вирок місцевого суду в частині зарахування зазначеного строку в строк відбування покарання, погіршив становище обвинуваченого, а тому мав ухвалити своє рішення у формі вироку.

Оцінюючи зазначені касаційні вимоги, ОП ККС ВС вказала, що за своєю правовою природою зарахування строку попереднього ув’язнення не є кримінальним покаранням, не означає збільшення обсягу обвинувачення та не свідчить про неправильне звільнення обвинуваченого від відбування покарання. І хоча таке зарахування є «іншим кримінально-правовим наслідком діяння» в розумінні ч. 2 ст. 4 КК України, такий наслідок не підпадає під визначення тих наслідків, які вимагають винесення апеляційним судом вироку.

У цьому кримінальному провадженні судом апеляційної інстанції діяння засудженого не було перекваліфіковано на більш тяжке кримінальне правопорушення і не було збільшено обсягу обвинувачення. Змінюючи вирок суду першої інстанції лише в частині неправильного зарахування строку попереднього ув’язнення у строк покарання, апеляційний суд не застосував більш суворого покарання, оскільки покарання, яке призначене вироком місцевого суду, не змінилося.

Постанова ОП ККС ВС від 24 лютого 2025 року у справі № 359/2693/23 (провадження № 51-739кмо24) буде згодом оприлюднене в ЄДРСР.

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