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Испытательный срок и компенсация: суд наказал водителя грузовика, который насмерть сбил женщину

21:32, 8 апреля 2025
Суд учел положительную характеристику обвиняемого, его семейное положение и проблемы со здоровьем при вынесении приговора.
Испытательный срок и компенсация: суд наказал водителя грузовика, который насмерть сбил женщину
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Бердичевский горрайонный суд признал виновным водителя грузовика в нарушении правил дорожного движения, повлекшего гибель пешехода, и назначил ему 4 года лишения свободы с испытательным сроком 1,5 года без лишения права управления. Также обвиняемый должен оплатить потерпевшей 80 тыс. грн. моральный вред. Об этом сообщает пресс-служба суда.

Как известно из приговора, событие произошло ночью 3 июня 2022 года в селе Реи Бердичевского района. 39-летний харьковчанин, управляя автомобилем «Меrsedes-Benz 950.21» с прицепом, двигался по автодороге в направлении Бердичева в населенном пункте, проявил невнимательность, не проследил за дорожной обстановкой и ее изменениями, не учел дорожные условия и выбранную им скорость; нарушил правила безопасности дорожного движения и совершил наезд на женщину-пешехода, находившуюся на проезжей части. В результате полученных в ДТП травм потерпевшая скончалась. По выводам экспертиз, водитель был трезв. В крови погибшей женщины обнаружено почти 2 промилле алкоголя.

По показаниям обвиняемого, признавшего свою вину и искренне раскаявшегося в содеянном, потерпевшая стояла на дороге с поднятыми вверх руками. Экспертиза подтвердила, что в момент наезда она действительно могла стоять.

Назначая вид и меру наказания, суд учел, что совершено тяжкое неосторожное преступление обвиняемым, ранее не судимым, положительно характеризующимся, женат, имеет на иждивении несовершеннолетнего ребенка, официально не работает, болеет онкологией, согласно данным досудебного доклада его исправления возможно.

Также суд учел, что потерпевшая в момент ДТП вела себя неадекватно: в ночное время находилась на проезжей части трассы в нетрезвом состоянии.

Прокурор и потерпевшая по делу, являющемуся сестрой погибшей, просили суд назначить обвиняемому условное наказание и не лишать его права управления транспортными средствами – это тоже учтено судом при вынесении приговора.

Обстоятельствами, смягчающими наказание обвиняемого, суд признал искреннее раскаяние и добровольное частичное возмещение причиненного ущерба. Обстоятельств, отягчающих наказание, судом не установлено.

Приговор еще не вступил в силу и может быть обжалован в апелляционном порядке (дело 274/781/23).

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