Охотился на индейку — попал в знакомого: в США 80-летний мужчина застрелил другого охотника

Пенсионер выстрелил из ружья в кусты, думая, что целится в индейку, не зная, во что он стреляет.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Калифорнии 80-летний мужчина во время охоты на индюшек застрелил другого охотника — ему предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает People.

80-летнего жителя Сакраменто Джона Ли арестовали после того, как он смертельно ранил другого мужчину во время охоты.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 6 апреля в районе заповедника Fremont Weir Wildlife Area. На месте происшествия офицеры обнаружили 65-летнего Шона Перриша с огнестрельным ранением в затылок. Несмотря на попытки оказать первую помощь, мужчина скончался на месте.

Как сообщили в офисе шерифа, Джон Ли выстрелил из ружья в кусты, полагая, что целится в индейку, не зная точно, во что стреляет. По информации полиции, Ли и Перриш не охотились вместе.

Ли был задержан без сопротивления и помещен в тюрьму округа Саттер. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени и неосторожном обращении с огнестрельным оружием.

Залог установлен в размере 1 миллиона долларов. Судебное заседание по делу Ли назначено на 9 апреля.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.