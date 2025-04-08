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Охотился на индейку — попал в знакомого: в США 80-летний мужчина застрелил другого охотника

19:43, 8 апреля 2025
Пенсионер выстрелил из ружья в кусты, думая, что целится в индейку, не зная, во что он стреляет.
Охотился на индейку — попал в знакомого: в США 80-летний мужчина застрелил другого охотника
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В Калифорнии 80-летний мужчина во время охоты на индюшек застрелил другого охотника — ему предъявлено обвинение в убийстве. Об этом сообщает People.

80-летнего жителя Сакраменто Джона Ли арестовали после того, как он смертельно ранил другого мужчину во время охоты.

По данным правоохранителей, инцидент произошел утром 6 апреля в районе заповедника Fremont Weir Wildlife Area. На месте происшествия офицеры обнаружили 65-летнего Шона Перриша с огнестрельным ранением в затылок. Несмотря на попытки оказать первую помощь, мужчина скончался на месте.

Как сообщили в офисе шерифа, Джон Ли выстрелил из ружья в кусты, полагая, что целится в индейку, не зная точно, во что стреляет. По информации полиции, Ли и Перриш не охотились вместе.

Ли был задержан без сопротивления и помещен в тюрьму округа Саттер. Ему предъявлены обвинения в убийстве второй степени и неосторожном обращении с огнестрельным оружием.

Залог установлен в размере 1 миллиона долларов. Судебное заседание по делу Ли назначено на 9 апреля.

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убийство США

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