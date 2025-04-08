Полював на індичку — влучив у знайомого: у США 80-річний чоловік застрелив іншого мисливця

Пенсіонер вистрілив із рушниці в кущі, думаючи, що цілиться в індичку, не знаючи, у що саме він стріляє.

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У Каліфорнії 80-річний чоловік під час полювання на індичок застрелив іншого мисливця — йому висунуто обвинувачення у вбивстві. Про це повідомляє Рeople.

80-річного мешканця Сакраменто Джона Лі заарештували після того, як він смертельно поранив іншого чоловіка під час полювання.

За даними правоохоронців, інцидент стався вранці 6 квітня в районі заповідника Fremont Weir Wildlife Area. На місці події офіцери виявили 65-річного Шона Перріша з вогнепальним пораненням у потилицю. Попри намагання надати йому першу допомогу, чоловік помер на місці.

Як заявили в офісі шерифа, Джон Лі вистрілив із рушниці в кущі, думаючи, що цілиться в індичку, не знаючи, у що саме він стріляє. За даними, Лі та Перріш не полювали разом.

Лі був затриманий без опору та поміщений у в’язницю округу Саттер. Йому висунуто обвинувачення у вбивстві другого ступеня та необережному поводженні зі зброєю.

Розмір застави встановлено на рівні 1 мільйон доларів. Судове засідання у справі Лі призначене на 9 квітня.

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