Практика судів
  1. У світі

Полював на індичку — влучив у знайомого: у США 80-річний чоловік застрелив іншого мисливця

19:43, 8 квітня 2025
Пенсіонер вистрілив із рушниці в кущі, думаючи, що цілиться в індичку, не знаючи, у що саме він стріляє.
Полював на індичку — влучив у знайомого: у США 80-річний чоловік застрелив іншого мисливця
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Каліфорнії 80-річний чоловік під час полювання на індичок застрелив іншого мисливця — йому висунуто обвинувачення у вбивстві. Про це повідомляє Рeople.

80-річного мешканця Сакраменто Джона Лі заарештували після того, як він смертельно поранив іншого чоловіка під час полювання.

За даними правоохоронців, інцидент стався вранці 6 квітня в районі заповідника Fremont Weir Wildlife Area. На місці події офіцери виявили 65-річного Шона Перріша з вогнепальним пораненням у потилицю. Попри намагання надати йому першу допомогу, чоловік помер на місці.

Як заявили в офісі шерифа, Джон Лі вистрілив із рушниці в кущі, думаючи, що цілиться в індичку, не знаючи, у що саме він стріляє. За даними, Лі та Перріш не полювали разом.

Лі був затриманий без опору та поміщений у в’язницю округу Саттер. Йому висунуто обвинувачення у вбивстві другого ступеня та необережному поводженні зі зброєю.

Розмір застави встановлено на рівні 1 мільйон доларів. Судове засідання у справі Лі призначене на 9 квітня.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

вбивство США

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У конкурсі на директора Бюро економічної безпеки залишається 16 кандидатів, з яких майже половина – працівники НАБУ

Наступний етап оцінювання 16 кандидатів на директора БЕБ відбудеться 16 квітня.

Чоловіки за кордоном, які не стояли на військовому обліку, зможуть оформити паспорт, а тим, стосовно яких невірно внесли дані до Реєстру «Оберіг», доведеться звертатися до ТЦК

Судячи з правового регулювання Кабміну, на практиці вийде так, що чоловіки стосовно яких у ТЦК немає жодних даних – зможуть оформити паспорт за кордоном, а чоловіки, стосовно яких в свій час дані невірно перенесли до Реєстру «Оберіг» – не зможуть, і їм доведеться фізично звертатися до ТЦК.

Кабмін погодив законопроект про перевірку декларацій доброчесності суддів ВАКС та Верховного Суду

Передбачено, що ВККС спільно з Громадською радою доброчесності перевірять декларації доброчесності та родинних звʼязків суддів вищих спеціалізованих судів та Верховного Суду.

Керувати Бюро економічної безпеки тимчасово буде Максим Кутерга

Кабмін поклав обов’язки керівника БЕБ на заступника директора Бюро Максима Кутергу.

Кабмін призначив колишнього члена КРАІЛ Геннадія Новікова головою державного агентства ПлейСіті

Уряд призначив очільником агентства ПлейСіті, яка буде займатися питаннями азартних ігор та лотерей екс-члена КРАІЛ Геннадія Новікова.

Контакти

© 2010-2024 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Степан Дзеньдзюра
    Степан Дзеньдзюра
    суддя Франківського районного суду м. Львова