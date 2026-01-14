Доказательства подтверждения предоставления услуг нестандартного присоединения к электросетям по договору — постановление КХС ВС

Истец указал, что после приобретения им права собственности на земельный участок и внесения соответствующих изменений в технические условия и договор он оплатил стоимость присоединения в полном объеме, однако ответчик работы в установленные сроки не выполнил.

ООО обратилось в суд с иском, в котором просило взыскать с АО «Винницаоблэнерго» сумму предварительной оплаты по договору о нестандартном присоединении к электрическим сетям «под ключ» и штрафные санкции (пеню), мотивируя исковые требования нарушением ответчиком сроков выполнения работ, предусмотренных договором.

Истец отмечает, что после приобретения им права собственности на земельный участок и внесения соответствующих изменений в технические условия и договор он оплатил стоимость присоединения в полном объеме, однако ответчик работы в установленные сроки не выполнил.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, указав, что на момент обращения в суд объект, который подлежал присоединению к электросетям, фактически не существовал, а определенная договором точка присоединения находилась в не созданном нежилом здании. Также суд пришел к выводу, что оператор системы распределения (ответчик) не мог выполнить работы по нестандартному присоединению, поскольку истец не выполнил предусмотренные техническими условиями обязанности по проектированию и установке соответствующего оборудования на собственном объекте.

Северо-западный апелляционный хозяйственный суд отменил решение суда первой инстанции и удовлетворил иск. Установил, что услуга по нестандартному присоединению «под ключ» фактически была предоставлена ответчиком лишь в декабре 2024 года, тогда как с учетом норм пункта 4.3.3 главы 4.3 раздела IV Кодекса систем распределения ответчик должен был предоставить услуги по присоединению истца не позднее июля 2023 года, что, в свою очередь, свидетельствует о нарушении ответчиком срока предоставления услуги по нестандартному присоединению и, соответственно, о ненадлежащем исполнении принятых по договору обязательств. Указал, что факт просрочки подтвержден как письмом самого оператора системы распределения, так и позицией Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), которая признала несвоевременность присоединения и рекомендовала обращение в суд. Доводы ответчика об отсутствии здания апелляционный суд отклонил как безосновательные.

Верховный Суд согласился с выводами Северо-западного апелляционного хозяйственного суда, изложенными в постановлении от 02 октября 2025 года по делу № 902/325/25, придя к выводу, что апелляционный суд обоснованно признал факт предоставления ответчиком услуги по нестандартному присоединению «под ключ». Подчеркнул, что указанный факт подтверждается предоставленным заказчику (истцу) оператором системы распределения Уведомлением о предоставлении услуги по присоединению. Поэтому отдельно проверять иные обстоятельства, на которые ссылался ответчик, не было необходимости, поскольку сам факт подтверждения оператором предоставления услуги свидетельствует об исполнении обязательств по присоединению объекта. Также Верховный Суд по делу от 17.12.2025 года № 902/325/25 отметил, что заявитель не предоставил доказательств обстоятельств, которые делали бы невозможным своевременное присоединение, не доказал наличие просрочки оплаты со стороны заказчика (истца) и не объяснил причин длительной просрочки исполнения договора.

Кроме того, Верховный Суд акцентировал внимание на том, что, пересматривая дело в кассационном порядке, Верховный Суд как высший судебный орган (согласно части третьей статьи 125 Конституции Украины) выполняет функцию «суда права», а не «факта», и, соответственно, в соответствии со статьей 300 ХПК проверяет правильность применения судами первой или апелляционной инстанций норм материального и процессуального права в пределах доводов и требований кассационной жалобы, которые стали основанием для открытия кассационного производства, и на основании фактических обстоятельств дела, установленных судами предыдущих инстанций.

