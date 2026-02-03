Верховный Суд разъяснил порядок доказывания права на изменение очередности наследования

Верховный Суд рассмотрел наследственный спор об изменении очередности наследования без разрешения его по существу, отменив решение апелляционного суда из-за существенных процессуальных нарушений.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пересмотрел в кассационном порядке судебные решения в споре об изменении очередности получения права на наследование. По результатам рассмотрения кассационной жалобы Суд пришёл к выводу об ошибочности подхода апелляционного суда к оценке оснований иска и отменил его постановление с направлением дела № 172/356/24 на новое апелляционное рассмотрение.

Суть дела

Истец обратилась в суд с требованием изменить очередность наследования после смерти мужчины, с которым она с 2001 года проживала одной семьёй без регистрации брака. Она указывала, что между ними сложились устойчивые семейные отношения, они вели общее хозяйство и имели общий семейный бюджет. В этих отношениях родился сын, который погиб во время выполнения боевого задания в ходе отражения вооружённой агрессии РФ.

По утверждению истицы, в течение последних лет жизни наследодателя именно она осуществляла уход за ним, обеспечивала его бытовые и материальные потребности, заботилась о состоянии его здоровья, поскольку он страдал психическим заболеванием и в целом нуждался в посторонней помощи. Завещание наследодатель не составил, его похороны организовала истица.

После смерти наследодателя открылось наследство, в состав которого вошли денежные вклады, земельный участок площадью 4,6162 га, а также доли в праве собственности на два других земельных участка.

Наследниками второй очереди по закону стали брат и сестра умершего. Истица обратилась к государственному нотариусу с заявлением о принятии наследства, однако получила отказ в совершении нотариальных действий в связи с неподтверждением факта её проживания с наследодателем одной семьёй, что делало невозможным включение её в круг наследников по закону.

Считая, что она имеет право наследовать вместе с ними на основании статьи 1259 ГК Украины, истица обратилась в суд.

Суд первой инстанции отказал в удовлетворении иска, исходя из того, что сам по себе уход за наследодателем и оказание ему помощи не являются достаточным основанием для изменения очередности наследования. Суд указал, что истица не доказала пребывание наследодателя в беспомощном состоянии вследствие преклонного возраста, тяжёлой болезни или увечья, а также факта её длительного материального содержания наследодателя именно по этой причине.

Апелляционный суд, пересматривая дело, частично удовлетворил апелляционную жалобу, изменив мотивы отказа в иске. Суд апелляционной инстанции пришёл к выводу, что истица не заявляла отдельного требования об установлении факта проживания одной семьёй не менее чем пять лет до открытия наследства и не предоставила судебного решения, которым такой факт был бы установлен. При отсутствии такого решения апелляционный суд признал иск об изменении очередности наследования преждевременным.

Позиция и выводы Верховного Суда

Верховный Суд не согласился с таким подходом апелляционного суда. Суд кассационной инстанции подчеркнул, что в делах искового производства факт проживания одной семьёй без регистрации брака не является самостоятельным способом защиты права, а относится к обстоятельствам, входящим в предмет доказывания, если на них основываются исковые требования.

Суд отметил, что требование об изменении очередности наследования предусматривает установление судом принадлежности истца к наследникам по закону соответствующей очереди. В этом контексте факт проживания одной семьёй в течение не менее чем пяти лет до открытия наследства должен оцениваться судом в рамках рассмотрения иска и отражаться в мотивировочной части решения без необходимости формулирования отдельного резолютивного вывода о его установлении.

Верховный Суд указал, что в случае доказывания факта проживания одной семьёй истица может считаться наследницей четвёртой очереди в соответствии со статьёй 1264 ГК Украины. Это, в свою очередь, предоставляет ей право обращаться с требованием об изменении очередности наследования и наследовать наравне с наследниками второй очереди при условии доказывания обстоятельств, предусмотренных частью второй статьи 1259 ГК Украины.

Кассационный суд пришёл к выводу, что апелляционный суд, отказывая в иске по мотивам преждевременности, неправильно применил нормы материального права и допустил нарушение норм процессуального права, поскольку не исследовал все обстоятельства, имеющие значение для разрешения спора. В связи с этим постановление апелляционного суда было отменено, а дело направлено на новое апелляционное рассмотрение.

