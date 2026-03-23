Сам факт отдельного проживания матери не доказывает, что отец воспитывает ребенка самостоятельно — Верховный Суд

КГС ВС подчеркнул: отдельное проживание матери не изменяет объема ее родительских прав и обязанностей.

Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда пришел к выводу, что само по себе проживание матери отдельно от ребенка и ее ограниченное участие в воспитании не является основанием для установления факта самостоятельного воспитания ребенка отцом. Для этого необходимо доказать обстоятельства, свидетельствующие о прекращении или существенном ограничении родительских прав другого из родителей в установленном законом порядке.

По делу № 487/11354/24 КГС ВС оставил без изменений решения предыдущих инстанций, которые отказали в установлении такого факта, несмотря на доводы отца о длительном самостоятельном воспитании ребенка и его мобилизации.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с требованием установить факт самостоятельного воспитания им несовершеннолетней дочери.

Он указывал, что:

после расторжения брака в 2014 году дочь проживает с ним;

мать с 2015 года находится за границей и не участвует в воспитании и содержании ребенка;

именно он обеспечивал ребенка и занимался ее воспитанием.

Ключевым мотивом обращения в суд было то, что после мобилизации в 2024 году истец не смог документально подтвердить факт самостоятельного воспитания, что имеет значение для получения отсрочки от мобилизации и возможного увольнения с военной службы в соответствии с законодательством.

В подтверждение своих доводов он представил справки учебного заведения, акты и пояснения соседей.

Решения судов первой и апелляционной инстанций

Суды отказали в удовлетворении иска.

Они исходили из того, что:

истец не доказал, что мать ребенка умышленно уклоняется от выполнения родительских обязанностей;

само проживание матери отдельно не означает, что ребенок воспитывается исключительно отцом;

отсутствуют доказательства того, что мать лишена возможности или права участвовать в воспитании ребенка.

Также суды учли, что:

ребенок проживает в квартире бабушки;

существует связь с матерью (в частности, телефонная);

орган опеки не подтвердил факт самостоятельного воспитания.

Апелляционный суд согласился с такими выводами.

Доводы кассационной жалобы

Представитель истца настаивал, что:

суды неправильно применили нормы права;

не учли практику Верховного Суда по подобным делам;

не дали надлежащей оценки доказательствам;

фактически проигнорировали длительное самостоятельное воспитание ребенка отцом.

Также отмечалось, что установление такого факта является критически важным для решения вопроса прохождения военной службы.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд оставил кассационную жалобу без удовлетворения и сформулировал принципиальные правовые выводы.

1. Самостоятельное воспитание требует юридически значимых оснований

КГС ВС подчеркнул: для установления факта самостоятельного воспитания ребенка необходимо доказать обстоятельства, при которых объем родительских прав другого из родителей ограничен или прекращен.

Такими обстоятельствами могут быть, в частности:

лишение родительских прав;

признание лица безвестно отсутствующим или недееспособным;

иные юридические факты, подтвержденные актами гражданского состояния или решением суда.

2. Обязанности родителей являются неотчуждаемыми

Верховный Суд подчеркнул:

родительские обязанности не могут быть переданы или прекращены по собственной воле;

даже проживание отдельно не освобождает от обязанности воспитывать ребенка.

3. Сам факт отдельного проживания — недостаточен

КГС ВС прямо указал:

проживание матери за границей или отдельно от ребенка

не означает автоматически ее отстранение от воспитания;

такое обстоятельство не свидетельствует о прекращении ее родительских прав.

4. Не доказано умышленного уклонения матери

Суды предыдущих инстанций установили, а Верховный Суд согласился, что:

отсутствуют надлежащие доказательства сознательного и умышленного невыполнения матерью своих обязанностей;

не подтверждено, что она лишена возможности участвовать в воспитании ребенка.

5. Доказательства должны соответствовать стандарту убедительности

КГС ВС напомнил:

именно стороны обязаны доказать обстоятельства, на которые ссылаются;

доказывание не может основываться на предположениях;

вывод должен основываться на большей убедительности одной версии по сравнению с другой.

6. Вопрос военной службы не меняет стандарт доказательства

Верховный Суд отдельно отметил: необходимость установления факта для увольнения с военной службы не является основанием для удовлетворения иска при отсутствии надлежащих доказательств.

Вывод

Верховный Суд подтвердил решения предыдущих инстанций: кассационная жалоба оставлена без удовлетворения; в установлении факта самостоятельного воспитания ребенка отцом — отказано.

