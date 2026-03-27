В Запорожье суд отменил штраф ТЦК в 17 тысяч гривен — неявка совпала с ВЛК, а сроки привлечения пропущены

Суд учел пребывание на ВЛК как уважительную причину и указал на существенные процессуальные нарушения.

Иллюстративное фото, источник — Суспільне Львів

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Хортицкий районный суд Запорожья отменил постановление ТЦК о наложении штрафа 17 тыс. грн за неявку по повестке и закрыл производство по делу. Суд пришел к выводу, что при привлечении лица к административной ответственности не были надлежащим образом выяснены обстоятельства, нарушена процедура рассмотрения, а также пропущен срок наложения административного взыскания.

Обстоятельства дела №337/6459/25

Истец обжаловал постановление начальника ТЦК от 21 июня 2025 года, которым его привлечено к административной ответственности по ч. 3 ст. 210-1 КУпАП и наложен штраф в размере 17 тысяч гривен за неявку по повестке.

Как указано в иске, о существовании этого постановления лицо узнало лишь в конце ноября 2025 года через приложение «Дия» после открытия исполнительного производства. До этого копию постановления оно не получало, о составлении протокола и рассмотрении дела уведомлено не было, а само постановление вынесено в его отсутствие.

Истец также указывал, что в период, когда должен был явиться в ТЦК (13 марта 2025 года), находился на медицинском обследовании для прохождения военно-врачебной комиссии по направлению того же ТЦК.

Ответчик возражал против иска и настаивал, что повестка была надлежащим образом вручена, однако лицо в указанное время не явилось и не сообщило о причинах неявки.

Оценка суда

Суд прежде всего восстановил срок обращения в суд. Он исходил из того, что дело об административном правонарушении было рассмотрено в отсутствие истца, а материалы не содержат надлежащих доказательств вручения ему постановления. Фактически лицо ознакомилось с ним уже в рамках исполнительного производства.

Исследовав материалы дела, суд установил, что при привлечении истца к административной ответственности допущены существенные нарушения требований КУпАП.

В частности, в материалах отсутствуют надлежащие и допустимые доказательства того, что лицо было своевременно и надлежащим образом уведомлено о времени и месте рассмотрения дела. Соответственно, было нарушено его право на участие в производстве, предоставление объяснений и доказательств.

Суд также критически оценил доводы ответчика относительно составления протокола в присутствии истца. Имеющиеся в деле подтверждения не свидетельствуют надлежащим образом о соблюдении процедуры, а другие объективные доказательства этого отсутствуют.

Отдельно суд оценил причины неявки по повестке. На основании представленных доказательств установлено, что истец в период с 5 по 15 марта 2025 года находился на медицинском обследовании в связи с прохождением военно-врачебной комиссии по направлению ТЦК. Данное обстоятельство суд признал уважительной причиной неявки по повестке и учел при оценке правомерности привлечения к ответственности.

Срок привлечения к ответственности

Суд также проанализировал соблюдение сроков наложения административного взыскания.

Инкриминируемое правонарушение заключалось в неявке по повестке 13 марта 2025 года. Суд отметил, что такое правонарушение является разовым и считается оконченным в момент неявки лица в ТЦК в указанный день.

Соответственно срок наложения административного взыскания подлежал исчислению именно с этой даты. В то же время протокол составлен 11 июня 2025 года, а постановление вынесено 21 июня 2025 года — вне пределов срока, установленного ст. 38 КУпАП.

При таких обстоятельствах производство по делу подлежало закрытию.

Решение суда

Суд удовлетворил административный иск:

отменил постановление ТЦК о наложении штрафа;

закрыл производство по делу об административном правонарушении на основании п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП — в связи с истечением сроков привлечения к административной ответственности;

взыскал в пользу истца сумму судебного сбора.

Решение может быть обжаловано в апелляционный суд в течение 10 дней.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.