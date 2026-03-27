У Запоріжжі суд скасував штраф ТЦК у 17 тисяч гривень — неявка збіглася з ВЛК, а строки притягнення пропущено

Суд врахував перебування на ВЛК як поважну причину та вказав на істотні процесуальні порушення.

Хортицький районний суд Запоріжжя скасував постанову ТЦК про накладення штрафу 17 тис. грн за неявку за повісткою та закрив провадження у справі. Суд дійшов висновку, що під час притягнення особи до адмінвідповідальності не було належно з’ясовано обставини, порушено процедуру розгляду, а також пропущено строк накладення адміністративного стягнення.

Обставини справи №337/6459/25

Позивач оскаржив постанову начальника ТЦК від 21 червня 2025 року, якою його притягнуто до адміністративної відповідальності за ч. 3 ст. 210-1 КУпАП і накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень за неявку за повісткою.

Як зазначено у позові, про існування цієї постанови особа дізналася лише наприкінці листопада 2025 року через застосунок «Дія» після відкриття виконавчого провадження. До цього копію постанови вона не отримувала, про складення протоколу та розгляд справи повідомлена не була, а саму постанову винесено за її відсутності.

Позивач також вказував, що у період, коли мав з’явитися до ТЦК (13 березня 2025 року), перебував на медичному обстеженні для проходження військово-лікарської комісії за направленням того ж ТЦК.

Відповідач заперечував проти позову та наполягав, що повістку було належним чином вручено, однак особа у визначений час не з’явилася та не повідомила про причини неявки.

Оцінка суду

Суд насамперед поновив строк звернення до суду. Він виходив із того, що справа про адміністративне правопорушення була розглянута за відсутності позивача, а матеріали не містять належних доказів вручення йому постанови. Фактично особа ознайомилася з нею вже в межах виконавчого провадження.

Дослідивши матеріали справи, суд встановив, що під час притягнення позивача до адміністративної відповідальності допущено істотні порушення вимог КУпАП.

Зокрема, у матеріалах відсутні належні та допустимі докази того, що особу було своєчасно і належним чином повідомлено про час і місце розгляду справи. Відповідно, було порушено її право на участь у провадженні, надання пояснень і доказів.

Суд також критично оцінив доводи відповідача щодо складання протоколу у присутності позивача. Наявні у справі підтвердження не свідчать належним чином про дотримання процедури, а інші об’єктивні докази цього відсутні.

Окремо суд оцінив причини неявки за повісткою. На підставі поданих доказів встановлено, що позивач у період із 5 до 15 березня 2025 року перебував на медичному обстеженні у зв’язку з проходженням військово-лікарської комісії за направленням ТЦК. Таку обставину суд визнав поважною причиною неприбуття за повісткою та врахував при оцінці правомірності притягнення до відповідальності.

Строк притягнення до відповідальності

Суд також проаналізував дотримання строків накладення адміністративного стягнення.

Інкриміноване правопорушення полягало у неявці за повісткою 13 березня 2025 року. Суд зазначив, що таке правопорушення є разовим і вважається закінченим у момент неприбуття особи до ТЦК у визначений день.

Відтак строк накладення адміністративного стягнення підлягав обчисленню саме з цієї дати. Натомість протокол складено 11 червня 2025 року, а постанову винесено 21 червня 2025 року — поза межами строку, визначеного ст. 38 КУпАП.

За таких обставин провадження у справі підлягало закриттю.

Рішення суду

Суд задовольнив адміністративний позов:

скасував постанову ТЦК про накладення штрафу;

закрив провадження у справі про адміністративне правопорушення на підставі п. 7 ч. 1 ст. 247 КУпАП — у зв’язку із закінченням строків притягнення до адміністративної відповідальності;

стягнув на користь позивача суму судового збору.

Рішення може бути оскаржене до апеляційного суду протягом 10 днів.

