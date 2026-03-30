В Ровенской области военного приговорили к лишению свободы за СЗЧ: суд учел повторность как отягчающее обстоятельство

Костопольский районный суд Ровенской области признал виновным военнослужащего в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения и назначил наказание в виде 6 лет лишения свободы.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Костопольский районный суд Ровенской области рассмотрел уголовное производство в отношении военнослужащего, обвиняемого в самовольном оставлении воинской части в условиях военного положения. Суд исследовал обстоятельства дела № 564/4495/25, доказательства и позиции сторон, после чего постановил обвинительный приговор.

Суть дела

Судом установлено, что обвиняемый, проходя военную службу по призыву во время мобилизации на особый период в составе Вооружённых Сил Украины, занимая должность солдата резерва в воинской части, действуя умышленно, с целью временного уклонения от прохождения военной службы, в условиях военного положения, без уважительных причин самовольно оставил место службы.

Действия обвиняемого совершены с прямым умыслом, поскольку он осознавал общественно опасный характер своих действий, предвидел их последствия и желал их наступления. При этом он действовал с нарушением требований Конституции Украины, Закона Украины «Об обороне Украины», Закона Украины «О воинской обязанности и военной службе», а также уставов Вооружённых Сил Украины.

Первый случай самовольного оставления воинской части имел место 23 января 2025 года, когда обвиняемый покинул расположение воинской части и находился вне её до 28 февраля 2025 года, используя время по своему усмотрению, не связанному с исполнением воинских обязанностей. После возвращения в воинскую часть он был вновь зачислен в списки личного состава.

В дальнейшем, 7 апреля 2025 года, обвиняемый повторно самовольно оставил воинскую часть и не исполнял обязанности военной службы до 14 сентября 2025 года, когда самостоятельно прибыл в соответствующий орган и заявил о себе.

Обвиняемый в судебном заседании признал свою вину в полном объёме, подтвердил фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном акте, и раскаялся в содеянном. Свои действия он объяснил стечением сложных семейных обстоятельств, болезнью супруги, а также необходимостью лечения и прохождения военно-врачебной комиссии в связи с состоянием здоровья. При этом он указал на намерение продолжить военную службу.

Виновность обвиняемого подтверждается совокупностью исследованных доказательств, в частности приказами командования, рапортами о фактах самовольного оставления воинской части, актами служебных расследований, сообщениями о совершении уголовных правонарушений, материалами розыска, протоколом задержания, а также другими письменными доказательствами, согласующимися между собой.

Позиции и выводы суда

Суд пришёл к выводу, что действия обвиняемого правильно квалифицированы по части пятой статьи 407 Уголовного кодекса Украины как самовольное оставление воинской части военнослужащим продолжительностью более трёх суток, совершённое в условиях военного положения. Повторность совершения уголовного правонарушения суд учёл как обстоятельство, отягчающее наказание.

Назначая наказание, суд учёл степень тяжести совершённых уголовных правонарушений, которые в соответствии с законом относятся к категории тяжких преступлений, данные о личности обвиняемого, который характеризуется посредственно и не состоит на учёте у врача-нарколога и психиатра.

В качестве обстоятельства, смягчающего наказание, суд признал искреннее раскаяние обвиняемого, тогда как обстоятельством, отягчающим наказание, определена повторность совершения преступления.

Суд также учёл общие начала назначения наказания, предусмотренные уголовным законодательством, в частности его цель — не только наказание, но и исправление лица, а также предупреждение совершения новых уголовных правонарушений.

С учётом повышенной общественной опасности совершённых деяний, характера и обстоятельств их совершения, а также личности виновного, суд пришёл к выводу, что исправление возможно лишь в условиях изоляции от общества, в связи с чем назначил наказание в виде лишения свободы сроком шесть лет. Срок отбывания наказания суд определил исчислять с момента задержания — 15 сентября 2025 года.

Суд зачёл срок предварительного заключения в срок наказания из расчёта день за день. Мера пресечения в виде содержания под стражей, продлённая определением суда, оставлена без изменений до вступления приговора в законную силу, но не более чем на шестьдесят дней со дня провозглашения приговора.

Приговор вступает в законную силу по истечении срока апелляционного обжалования, а в случае подачи апелляционной жалобы — после принятия решения судом апелляционной инстанции.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.