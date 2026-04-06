В Каменском муж подарил жене дом, а после развода она выселила его через суд

Суд отказал в праве пожизненного проживания, признал утрату права пользования жильем и встал на сторону собственницы с учетом конфликта и обстоятельств домашнего насилия.

Муж подарил жене дом, в котором сам продолжил жить. После развода он остался без жилья и пытался через суд закрепить за собой право проживания — пожизненно пользоваться домом как единственным местом проживания.

Суд стал на сторону собственницы. Южный районный суд города Каменского пришел к выводу, что после прекращения брака и при отсутствии договоренностей о пользовании жильем бывший муж утратил правовые основания для проживания. В результате суд отказал в установлении сервитута и разрешил его выселение, признав приоритет права собственности при конкретных обстоятельствах дела.

Обстоятельства дела №207/4242/25

Спор возник между бывшими супругами относительно пользования жилым домом.

Истец указал, что в 2011 году приобрел в собственность дом, в котором после заключения брака в 2018 году начал проживать вместе с женой. В 2020 году по договору дарения он передал этот дом в собственность жене, после чего продолжил проживать в нем.

После расторжения брака в 2025 году женщина сняла его с регистрации места проживания. Другого жилья у мужчины нет, поэтому он обратился в суд с требованием установить жилищный сервитут — право пользования домом.

В то же время собственница дома подала встречный иск. Она указывала, что после прекращения брака мужчина проживает в доме без правовых оснований, не участвует в его содержании, не оплачивает коммунальные услуги и препятствует ей реализовывать право собственности. Также отмечала конфликты и факты домашнего насилия, в связи с чем к нему применялось срочное запретительное предписание.

Позиции сторон

Истец настаивал, что имеет право пользования жильем как бывший член семьи собственника, а его выселение без предоставления другого жилья будет непропорциональным вмешательством в право на жилье, гарантированное статьей 8 Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Он также указывал, что дом является его единственным местом проживания.

Собственница, со своей стороны, ссылалась на свое право владения, пользования и распоряжения имуществом. Она подчеркивала, что именно она несет расходы по содержанию дома, а дальнейшее совместное проживание невозможно из-за конфликтов и поведения бывшего мужа.

Оценка суда

Суд исходил из необходимости обеспечения баланса между правом лица на жилье и правом собственника на мирное владение имуществом.

Суд отметил, что в соответствии с жилищным законодательством прекращение семейных отношений само по себе не лишает лицо права пользования жильем. В то же время такое право не является безусловным и подлежит оценке с учетом конкретных обстоятельств дела и интересов сторон.

При этом суд учел, что ответчик перестал быть членом семьи собственницы, не зарегистрирован в доме и не доказал существование договоренности о дальнейшем пользовании жильем. Кроме того, в договоре дарения не было предусмотрено каких-либо условий о сохранении за ним права проживания или установлении сервитута.

Важным фактором для оценки пропорциональности вмешательства стало установление фактов конфликтов между сторонами и применение к ответчику срочного запретительного предписания как меры реагирования на домашнее насилие.

Суд также учел практику Верховного Суда, согласно которой в подобных правоотношениях собственник вправе требовать устранения препятствий в пользовании своим имуществом, если лицо утратило статус члена семьи и отсутствуют иные правовые основания для проживания.

В контексте статьи 8 Конвенции суд оценил, является ли выселение необходимым в демократическом обществе и соблюден ли принцип пропорциональности. С учетом обстоятельств дела суд пришел к выводу, что вмешательство является оправданным, поскольку направлено на защиту прав собственницы и обеспечение ее безопасного пользования жильем.

Выводы и решение

Суд отказал в удовлетворении иска об установлении сервитута, поскольку не установлены основания для предоставления права пользования чужим имуществом.

Встречный иск удовлетворен: мужчина признан утратившим право пользования жилым домом, и принято решение о его выселении без предоставления другого жилья.

Кроме того, с него взысканы судебные расходы.

Решение вступает в законную силу после истечения срока на апелляционное обжалование и может быть пересмотрено Днепровским апелляционным судом.

