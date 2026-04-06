После развода мужчина требовал разделить $19 тысяч, которые жена откладывала с его зарплаты: однако суд решил иначе

Апелляционный суд установил, что эти средства уже принадлежат мужчине, поэтому оснований для раздела нет.

После развода мужчина решил разделить денежные сбережения, которые, по его убеждению, были общим имуществом супругов. Речь шла о 19 тысячах долларов, которые хранились у бывшей жены и были указаны в ее декларации.

Впрочем, апелляционный суд пришел к неожиданному для истца выводу: эти средства уже признаны его личной собственностью, а значит оснований для их раздела нет. Суд подчеркнул — если право не нарушено, то и защита через суд не требуется.

Обстоятельства дела №564/3274/25

Коллегия судей пересмотрела решение суда предыдущей инстанции, обжалованное представительницей ответчицы.

Апеллянтка, обосновывая требования апелляционной жалобы, указала на выбор истцом ненадлежащего способа защиты права, поскольку между сторонами отсутствует спор относительно правового режима спорных средств, задекларированных ее доверительницей, как лицом, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления, как собственность истца.

Просила отменить обжалуемое судебное решение и принять новое — об отказе в удовлетворении исковых требований инициатора иска.

Заслушав судью-докладчика, мнение лиц, принявших участие в деле и явившихся в судебное заседание, проверив материалы дела и доводы заявителя, коллегия судей пришла к выводу об удовлетворении апелляционной жалобы.

Суд установил, что стороны состояли в браке. После его расторжения истец, считая, что ответчица нарушает его субъективные гражданские права на получение своей доли в натуре в общей совместной собственности супругов, в июле 2025 года обратился в суд с иском о признании общей совместной собственностью сторон 19 000 долларов США, которые находятся у бывшей жены согласно поданной ежегодной декларации за 2024 год, осуществив их раздел в равных долях из расчета по ½ части каждому и взыскании в его пользу 9 500 долларов США, что эквивалентно 396 640 гривнам.

Местный суд иск удовлетворил частично. Признал общей совместной собственностью супругов денежные наличные сбережения в размере 19 000 долларов США, находящиеся у ответчица, и взыскал с нее в пользу бывшего мужа 6 500 долларов США.

Принимая обжалуемое решение, суд первой инстанции исходил из частичной доказанности и обоснованности требований истца, поскольку стороны за время пребывания в браке приобрели право общей совместной собственности на наличные средства в размере 19 000 долларов США, из которых 3 000 долларов США ответчица ранее передала по требованию истца с целью компенсации убытков, причиненных им вследствие дорожно-транспортного происшествия.

Однако с такими выводами суд апелляционной инстанции согласиться не смог.

Что решил апелляционный суд

Из поданной ответчицей ежегодной декларации за 2024 год видно, что ею задекларированы в разделе 12 денежные средства в размере 19 000 долларов США. При этом указан тип права: общая совместная собственность, а собственник – истец.

Установлено, что во время брачных отношений в распоряжении ответчицы находился дубликат банковской карты для получения заработной платы истца, по поручению которого она снимала средства с карты и сберегала их наличными, переводя в иностранную валюту — доллары США. Эти факты ответчица отразила в ежегодной декларации за 2024 год, а также подтвердила в судебном заседании.

Действующее законодательство указывает, что имущество, приобретенное супругами за время брака, принадлежит жене и мужу на праве общей совместной собственности, и они имеют право на раздел такого имущества.

В соответствии со ст.ст. 368, 372 Гражданского кодекса Украины имущество, приобретенное супругами за время брака, является их общей совместной собственностью, если иное не установлено договором или законом.

Имущество, являющееся объектом права общей совместной собственности супругов, делится между ними в натуре. По решению суда доля сособственника может быть увеличена или уменьшена с учетом обстоятельств, имеющих существенное значение. В случае раздела имущества между сособственниками право общей совместной собственности на него прекращается.

По правилам ч. 4 ст. 263 Гражданского процессуального кодекса Украины при выборе и применении нормы права к спорным правоотношениям суд учитывает выводы относительно применения соответствующих норм права, изложенные в постановлениях Верховного Суда.

В постановлении Верховного Суда от 19 марта 2025 года по делу №757/23415/23 указано, что «в деле, которое пересматривается:

при обращении с иском ОСОБА_1 ссылалась на то, что за время супружеской жизни сторонами были накоплены денежные средства и драгоценные металлы. В соответствии с данными декларации о имущественном состоянии и доходах ответчика, поданной им в феврале 2021 года, в семье имеются следующие активы: 1) денежные средства (наличные) 300 000 дол. США, которые принадлежат ответчику; 2) денежные средства (наличные) 100 000 дол. США, которые принадлежат истице; 3) активы в драгоценных (банковских) металлах Золотой слиток 1 кг стоимостью 1 640 000 грн, которые принадлежат истице. Поэтому ОСОБА_1 просила, в частности: признать объектом общей совместной собственности денежные средства в сумме 400 000 дол. США; взыскать с ОСОБА_2 в пользу ОСОБА_1 часть денежных средств в сумме 200 000 дол. США, что по официальному курсу составляет 7 312 000 грн.;

суды установили, что согласно декларации о имущественном состоянии и доходах кандидата на должность лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, поданной ОСОБА_2 за 2020 год, в разделе 12. Денежные средства ОСОБА_2 указал, что ему на праве собственности принадлежит 300 000 дол. США, а ОСОБА_1 на праве собственности принадлежит 100 000 дол. США. С учетом презумпции общности права собственности супругов на имущество, которое приобретено ими в период брака, суды учли, что указанные денежные средства являются общей совместной собственностью сторон. Доказательств, которые бы опровергали принадлежность средств сторонам на праве общей совместной собственности сторонами не предоставлено;

учитывая, что ответчик задекларировал принадлежность истице 100 000 дол. США, в порядке раздела общего совместного имущества, суды сделали обоснованный вывод о взыскании с ответчика денежных средств в сумме 100 000 дол. США (200 000 дол. - 100 000 дол., которые задекларированы за истцом);

при таких обстоятельствах суды обоснованно удовлетворили исковые требования в этой части».

Таким образом, суммы средств и имущество, задекларированные ответчиком, не подлежат доказыванию, поскольку были предварительно признаны самим ответчиком в его декларациях.

Поэтому указание в ежегодной декларации за 2024 год, которая подана ответчицей Национальному агентству по вопросам предотвращения коррупции, о принадлежности истцу на праве собственности 19 000 долларов США во взаимосвязи с фактом его обращения в суд с требованием о разделе общего имущества супругов безусловно свидетельствует именно об этом факте и дополнительных доказательств не требует.

Придя к убеждению об удовлетворении апелляционной жалобы, коллегия судей приняла во внимание вывод Объединенной палаты Кассационного гражданского суда в составе Верховного Суда, изложенный в постановлении от 05 сентября 2019 года по делу № 638/2304/17, где указано, что задачей гражданского судопроизводства является именно эффективная защита нарушенных, непризнанных или оспариваемых прав, свобод или интересов. Такая защита возможна при условии, что права, свободы или интересы истца действительно нарушены, а участники используют гражданское судопроизводство для такой защиты.

Учитывая, что спорные 19 000 долларов США принадлежат истцу на праве собственности, его требования к бывшей жене о их разделе как общего совместного имущества супругов удовлетворению не подлежат, поскольку его субъективные гражданские права не являются нарушенными и судебной защиты не требуют.

Поэтому в удовлетворении иска Ровенский апелляционный суд отказал.

Поскольку суд первой инстанции при разрешении спорных правоотношений не обратил внимания на приведенные обстоятельства — это привело к принятию решения, которое не может оставаться в силе.

