Штраф ТЦК 17 тысяч гривен для работника с бронированием в Киеве отменили: суд выявил нарушения требований КУоАП

Также суд обратил внимание на несоответствие данных о месте работы истца, указанных в постановлении: в документе была указана одна компания, тогда как фактически мужчина работает в другой.

Киево-Святошинский районный суд Киевской области отменил постановление об административном правонарушении о наложении штрафа в размере 17 тысяч гривен в отношении военнообязанного мужчины, который имел бронирование как сотрудник критической инфраструктуры. Соответствующее решение принято 17 марта 2026 года по делу №369/21017/24.

Суд установил, что при вынесении постановления ответчиком были допущены нарушения норм Кодекса Украины об административных правонарушениях, в частности статей 268 и 278 в части обеспечения прав и законных интересов лица, привлекаемого к административной ответственности:

истец не был уведомлен о дате, времени и месте рассмотрения административного дела;

не были истребованы необходимые дополнительные материалы;

не было обеспечено право на защиту истца при рассмотрении данного административного дела.

Как следует из материалов дела, обжалуемое постановление №2172 об административном правонарушении не содержит доказательств в подтверждение изложенных в нем обстоятельств, что не дает оснований считать указанное постановление правомерным и указывает на то, что такое решение было принято необоснованно, без выяснения всех существенных обстоятельств и с нарушением прав лица, привлекаемого к административной ответственности.

Также суд обратил внимание на несоответствие данных о месте работы истца, указанных в постановлении. В документе была указана одна компания, тогда как фактически мужчина работает в другой.

В постановлении было указано ООО «Газсети», Киевский филиал, тогда как фактически мужчина работает в Киевском филиале ООО «Газораспределительные сети Украины».

Отдельно учтено, что истец имел действующее бронирование, подтвержденное приказом Министерства экономики от 22 июля 2024 года. Суд отметил, что получение такого бронирования возможно только при условии своевременного обновления военно-учетных данных, что свидетельствует о выполнении истцом соответствующих требований законодательства.

В абзаце 10 п. 9 раздела 6 Порядка бронирования военнообязанных в период военного положения, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 27 января 2023 года №76 (в редакции постановления Кабинета Министров Украины от 5 июня 2024 года №650) предусмотрено, что без своевременного уточнения данных работником относительно пребывания на воинском учете в соответствии с пунктом 2 раздела II «Заключительные и переходные положения» Закона Украины от 11 апреля 2024 г. №3633-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины по отдельным вопросам прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» такой вид отсрочки, как бронирование, является невозможным.

Если бы истец не обновил данные в срок, установленный законодательством, Министерство экономики не издало бы приказ о бронировании военнообязанного истца.

Данное обстоятельство подтверждает правомерность требований истца.

Дополнительно материалы дела подтвердили, что мужчина также имеет отметку в военном билете.

Учитывая изложенное, суд признал, что постановление по делу об административном правонарушении в отношении мужчины подлежит отмене, а дело об административном правонарушении — закрытию.

