Штраф ТЦК 17 тисяч гривень для працівника з бронюванням у Києві скасували: суд виявив порушення вимог КУпАП

Києво-Святошинський районний суд Київської області скасував постанову про адміністративне правопорушення про накладення штрафу у 17 тисяч гривень щодо військовозобов’язаного чоловіка, який мав бронювання як співробітник критичної інфраструктури. Відповідне рішення ухвалено 17 березня 2026 року у справі №369/21017/24.

Суд встановив, що під час винесення постанови відповідачем було допущено порушення норм Кодексу України про адміністративні правопорушення, зокрема статей 268 та 278 в частині забезпечення прав та законних інтересів особи, що притягається до адміністративної відповідальності:

позивача не було сповіщено про дату, час, місце розгляду адміністративної справи;

не було витребувано необхідні додаткові матеріали;

не було забезпечено право на захист позивача під час розгляду цієї адміністративної справи.

Як вбачається з матеріалів справи, оскаржувана постанова №2172 про адміністративне правопорушення не містить доказів на підтвердження обставин, викладених у ній, що не дає підстав вважати, що вказана постанова є правомірною та вказує на те, що таке рішення було прийнято необґрунтовано, без з'ясування всіх істотних обставин та з порушенням прав особи, яка притягається до адміністративної відповідальності.

Також суд звернув увагу на невідповідність даних про місце роботи позивача, зазначених у постанові. У документі було вказано одну компанію, тоді як фактично чоловік працював в іншій.

В постанові було вказано ТОВ «Газмережі», Київська філія, а фактично чоловік працює в Київській філії ТОВ «Газорозподільні мережі України».

Окремо враховано, що позивач мав чинне бронювання, підтверджене наказом Міністерства економіки від 22 липня 2024 року. Суд зазначив, що отримання такого бронювання можливе лише за умови своєчасного оновлення військово-облікових даних, що свідчить про виконання позивачем відповідних вимог законодавства.

В абзаці 10 п. 9 розділу 6 Порядку бронювання військовозобов'язаних під час воєнного стану, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 27 січня 2023 року №76 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 5 червня 2024 року №650) передбачено, що без своєчасного уточнення даних працівником щодо перебування на військовому обліку відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України від 11 квітня 2024 р. №3633-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань проходження військової служби, мобілізації та військового обліку» такий тип відстрочки, як бронювання, є неможливим.

Якби позивач не оновив дані у термін, визначений у законодавстві, то Мінекономіки не видало б наказ про бронювання військовозобов'язаного позивача.

Така обставина підтверджує правомірність вимог позивача.

Додатково матеріали справи підтвердили, що чоловік має також і відмітку у військовому квитку.

Враховуючи наведене, суд визнав, що постанова у справі про адміністративне правопорушення відносно чоловіка підлягає скасуванню, а справа про адміністративне правопорушення підлягає закриттю.

