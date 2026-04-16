Мобилизованный настаивал, что его не должны были призывать, поскольку ему не исполнилось 25 лет — почему суд встал на сторону ТЦК

Седьмой апелляционный административный суд оставил без изменений решение о законности призыва военнообязанного, которому на момент мобилизации не исполнилось 25 лет.

Седьмой апелляционный административный суд постановлением от 3 февраля 2026 года по делу № 600/3147/25-а отказал в удовлетворении апелляционной жалобы и оставил без изменений решение Черновицкого окружного административного суда от 10 декабря 2025 года. Суд признал правомерными решения ТЦК и воинской части, сославшись на действующее законодательство.

Обстоятельства дела

Истец обратился в суд с иском, в котором, с учетом заявления об увеличении исковых требований, просил признать противоправным и отменить приказ начальника территориального центра комплектования и социальной поддержки от 27 февраля 2024 года № 59/1 о призыве и направлении для прохождения военной службы во время мобилизации на особый период, а также приказ командира воинской части от 28 февраля 2024 года о зачислении его в списки личного состава воинской части с 28 февраля 2024 года. Истец также просил обязать воинскую часть исключить его из списков личного состава, то есть уволить с военной службы.

Исковые требования обосновывались тем, что на день призыва истцу не исполнилось 25 лет, в связи с чем, по его мнению, мобилизационные мероприятия в отношении него проведены противоправно.

Решением Черновицкого окружного административного суда от 10 декабря 2025 года в удовлетворении иска было отказано.

Не согласившись с принятым судебным решением, истец подал апелляционную жалобу, в которой просил отменить решение суда первой инстанции и вынести новое, которым удовлетворить исковые требования. Апеллянт ссылался на неправильное применение судом норм материального права и нарушение норм процессуального права.

Решение апелляционного суда

Седьмой апелляционный административный суд оставил апелляционную жалобу без удовлетворения, а решение суда первой инстанции — без изменений.

Суд апелляционной инстанции установил, что истец родился в 1999 году. Из материалов дела видно, что согласно п. 4 ч. 10 ст. 14 Закона № 2232-XII истец был признан непригодным в мирное время и ограниченно пригодным в военное время, в связи с чем был снят с воинского учета призывников и поставлен на учет военнообязанных, что подтверждается протоколами ВЛК от 30.01.2018 № 11 и от 15.02.2018 № 16.

Из анализа указанных норм следует, что мобилизации подлежат именно военнообязанные, а не призывники. Военнообязанными являются лица, зачисленные в запас для комплектования Вооруженных Сил Украины и других воинских формирований (ст. 1 Закона № 2232-XII). Призывники же находятся на призывном учете до достижения 25-летнего возраста и до момента зачисления в запас они не относятся к категории военнообязанных.

Таким образом, лицо, достигшее 18 лет, но еще не достигшее 25-летнего возраста, может быть мобилизовано только при условии приобретения им статуса военнообязанного (зачисления в запас). Мобилизационные меры касаются исключительно военнообязанных и резервистов, а не призывников.

На момент мобилизации истца ст. 23 Закона № 3543-XII не определяла возраст (до 25 лет) как основание для непризыва гражданина Украины на военную службу.

18 мая 2024 года вступил в силу Закон Украины «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно отдельных вопросов прохождения военной службы, мобилизации и воинского учета» от 11.04.2024 № 3633-ІХ. Этим Законом внесены существенные изменения и дополнения, в частности, в Закон Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» и Закон Украины «О воинской обязанности и военной службе». Прежде всего, был изменен предельный призывной возраст – с 27 до 25 лет (п. 1 ч. 1 ст. 37 Закона № 2232-ХІІ в редакции Закона № 3633-ІХ).

Таким образом, истец, будучи военнообязанным и признанным годным к военной службе, правомерно подлежал мобилизации, независимо от того, что на момент призыва ему не исполнилось 25 лет.

Из материалов дела видно, что в 2018 году истец был признан по состоянию здоровья негодным к военной службе в мирное время и ограниченно годным в военное время, в связи с чем был поставлен на воинский учет военнообязанных.

Что касается наличия правовых оснований для призыва истца на военную службу в ходе мобилизации лиц в возрасте до 25 лет, суд отмечает следующее.

Спорные правоотношения, касающиеся издания ответчиками приказов о призыве истца на военную службу и о зачислении его в личный состав воинской части, возникли в период с 27.02.2024 по 28.02.2024, следовательно, к этим правоотношениям следует применять нормы законодательства в редакции, действовавшей на момент возникновения таких правоотношений.

В период с 24 февраля 2022 года по 18 мая 2024 года законодательством не предусматривалось такого основания для отсрочки от призыва во время мобилизации для военнообязанных, как недостижение 25-летнего возраста. Возрастной критерий в 25 лет применялся исключительно к призывникам.

Аналогичная правовая позиция изложена Верховным Судом в постановлении от 14.11.2025 по делу № 460/5251/24, которую суд, с учетом ч. 5 ст. 242 КАС Украины, обязан принять во внимание при рассмотрении данного дела.

Учитывая вышеизложенное, суд приходит к выводу, что исковое требование истца о признании противоправным и отмене оспариваемого приказа от 27.02.2024 № 59/1 о призыве и направлении для прохождения военной службы во время мобилизации в воинскую часть для прохождения военной службы по призыву во время мобилизации, на особый период военнообязанных и резервистов не подлежит удовлетворению.

Поскольку истец правомерно призван для прохождения военной службы во время мобилизации и в удовлетворении основного требования отказано, следовательно, производные требования истца о признании противоправным и отмене обжалуемого приказа от 28.02.2024 командира воинской части о зачислении в списки личного состава воинской части с 28.02.2024 и обязательстве воинской части исключить его из списков личного состава части также не подлежат удовлетворению.

Таким образом, по мнению коллегии судей апелляционной инстанции, суд первой инстанции пришел к обоснованному выводу об отказе в удовлетворении исковых требований.

Доводы апелляционной жалобы указанных выше выводов суда первой инстанции не опровергают и не дают оснований для вывода, что судом первой инстанции при рассмотрении дела неправильно применены нормы материального права, регулирующие спорные правоотношения, или нарушены нормы процессуального права.

