Достаточно ли факта проживания ребенка с отцом для подтверждения самостоятельного воспитания — оценка апелляционного суда

По делу о воспитании ребенка апелляция пересмотрела решение, которое могло повлиять на отсрочку.

Черновицкий апелляционный суд рассмотрел дело об установлении факта самостоятельного воспитания ребенка отцом — обстоятельства, которое может иметь не только семейно-правовое, но и публично-правовое значение, в частности в контексте получения отсрочки от мобилизации. В центре спора оказался вопрос: достаточно ли факта проживания ребенка с одним из родителей для юридического признания его таким, что самостоятельно его воспитывает и содержит.

Истец настаивал, что фактически сам обеспечивает и воспитывает ребенка, а потому просил суд официально это установить. В то же время апелляционный суд обратил внимание, что такие требования требуют подтверждения не только фактических обстоятельств, но и наличия юридических оснований — в частности, ограничения или прекращения участия другого из родителей в воспитании ребенка.

Ранее мы сообщали, что Черновицкий апелляционный суд отменяет решения по делам о расторжении брака и самостоятельном воспитании детей по жалобам ТЦК.

Обстоятельства дела № 725/9476/25

Истец обратился в суд с требованием установить факт самостоятельного воспитания и содержания несовершеннолетнего ребенка. Он указывал, что дочь проживает вместе с ним, находится на его содержании, а установление такого факта необходимо для оформления социальной помощи, решения вопросов обучения и лечения, а также для самостоятельного решения вопросов относительно ребенка без согласия матери.

Суд первой инстанции удовлетворил эти требования и установил соответствующий факт. В то же время иск о взыскании алиментов был оставлен без рассмотрения.

Апелляционную жалобу подало лицо, которое не принимало участия в деле, однако указало, что оспариваемое решение касается его прав и обязанностей. Речь шла об органе военного управления, поскольку установление факта самостоятельного воспитания ребенка может быть основанием для получения отсрочки от призыва во время мобилизации.

Заявитель настаивал, что для признания отца таким, что самостоятельно воспитывает ребенка, необходимы обстоятельства, свидетельствующие об ограничении или прекращении родительских прав матери, чего в данном деле установлено не было.

Позиция апелляционного суда

Апелляционный суд согласился с доводами заявителя и обратил внимание на правовую природу таких споров.

Суд отметил, что установление факта самостоятельного воспитания ребенка имеет юридические последствия не только в частноправовой, но и в публичной сфере, в частности может создавать предпосылки для реализации права на отсрочку от мобилизации. В связи с этим такое решение касается прав и обязанностей государства в лице соответствующих органов.

Коллегия судей подчеркнула, что использование частноправовых механизмов не может подменять установленные законом основания для освобождения от выполнения публичных обязанностей или создавать преюдиционные решения для публично-правовых отношений.

Ключевым в деле стало то, что представленные доказательства подтверждают лишь проживание ребенка вместе с отцом, однако не свидетельствуют о наличии обстоятельств, которые бы подтверждали уклонение матери от выполнения родительских обязанностей или ограничение ее прав.

Суд отдельно подчеркнул, что между родителями заключен нотариально удостоверенный договор относительно воспитания и места проживания ребенка. Такой договор свидетельствует о согласованном участии обоих родителей в воспитании и не подтверждает самостоятельного выполнения родительских обязанностей только одним из них.

Также апелляционный суд указал, что для установления факта самостоятельного воспитания необходимы юридические обстоятельства, которые ограничивают или прекращают родительские права другого из родителей, в частности лишение родительских прав, признание лица безвестно отсутствующим или другие предусмотренные законом основания. Таких обстоятельств в деле не установлено.

Отдельно суд обратил внимание на процессуальные нарушения, допущенные судом первой инстанции. В частности, дело, возникающее из семейных правоотношений, было рассмотрено в упрощенном исковом производстве, что противоречит требованиям ГПК Украины и является самостоятельным основанием для отмены решения. Кроме того, рассмотрение дела состоялось без надлежащего участия органа опеки и попечительства.

Выводы и решение суда

Апелляционный суд пришел к выводу, что в деле отсутствуют доказательства нарушения, непризнания или оспаривания прав истца, что является необходимым условием для судебной защиты.

Имеющиеся материалы не подтверждают самостоятельного воспитания ребенка отцом в понимании закона, а установление такого факта при отсутствии соответствующих юридических оснований может влиять на сферу публично-правовых отношений.

Черновицкий апелляционный суд удовлетворил апелляционную жалобу, отменил решение суда первой инстанции и принял новое — об отказе в удовлетворении иска.

Суд также изменил распределение судебных расходов и взыскал с истца более 2 тысяч гривен судебного сбора за рассмотрение дела в судах первой и апелляционной инстанций.

Постановление вступило в законную силу со дня его принятия и может быть обжаловано в Верховный Суд в течение тридцати дней.

