Подсудность и 10% ограничение: Верховный Суд разъяснил подход в спорах о публичных закупках

КХС ВС пояснил, когда можно выбрать суд по месту выполнения договора и почему «каскадное» повышение цены является незаконным.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Верховный Суд в составе судей объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда разъяснил, как определять подсудность в спорах, где оспариваются дополнительные соглашения к договорам публичных закупок. КХС подтвердил: даже если стороны не спорят о выполнении договора, а лишь о его законности, такой спор все равно считается возникающим из договора. Это означает, что истец имеет право выбрать суд, в том числе по месту выполнения договора.

Отдельно Верховный Суд подчеркнул пределы изменения цены в публичных закупках. Повышать цену за единицу товара можно лишь в пределах 10% от первоначальной и только при условии доказанного колебания рыночной цены. Попытки увеличить цену несколькими дополнительными соглашениями сверх этого порога признаются нарушением закона.

Обстоятельства дела №924/698/23

Первый заместитель руководителя Хмельницкой окружной прокуратуры обратился в суд в интересах государства в лице отдела образования, молодежи и спорта Красиловского городского совета и Красиловского городского совета с иском к обществу.

Прокурор просил признать недействительными два дополнительных соглашения к договору о закупке электрической энергии и взыскать 41 420,73 грн излишне уплаченных средств.

Суды установили, что после заключения договора стороны дважды повышали цену за единицу электроэнергии — на 8,85% и 8,84%. В итоге общее повышение составило 17,69% от первоначальной цены. При этом объем поставки уменьшался, а общая сумма договора формально не изменялась.

Основанием для изменения цены стороны определили справки торгово-промышленной палаты. Однако эти документы не содержали надлежащих данных, которые бы подтверждали именно колебание цены электроэнергии на рынке и позволяли установить соответствующую динамику и процент изменения.

Решение судов предыдущих инстанций

Хозяйственный суд Хмельницкой области, с которым согласился апелляционный суд, удовлетворил иск полностью.

Суды исходили из того, что изменение цены за единицу товара допускается лишь при наличии подтвержденного колебания рыночной цены и в пределах, установленных Законом «О публичных закупках». В этом деле такие условия соблюдены не были.

Дополнительные соглашения признаны недействительными, а полученные по ним средства — подлежащими возврату как неосновательно приобретенные.

Доводы кассационной жалобы

Общество в кассационной жалобе настаивало, что дело подсудно хозяйственному суду города Киева по местонахождению ответчика, поскольку спор не связан с неисполнением договорных обязательств.

Также заявитель утверждал, что закон допускает неоднократное повышение цены и что подлежит применению постановление Кабинета Министров Украины №1178, предусматривающее особенности осуществления закупок в период военного положения.

Позиция Верховного Суда

Верховный Суд в составе объединенной палаты Кассационного хозяйственного суда оставил кассационную жалобу без удовлетворения.

КХС ВС подчеркнул, что спор о признании сделки недействительной, как и спор о применении последствий ее недействительности, является спором, возникающим из договора. Такой спор связан с установлением правомерности сделки и исследованием ее условий, а следовательно относится к договорным.

С учетом этого применяется правило альтернативной подсудности, предусмотренное частью пятой статьи 29 Хозяйственного процессуального кодекса Украины. Иск может быть предъявлен по выбору истца, в том числе по месту выполнения договора.

В данном деле место выполнения договора было определено — населенные пункты Хмельницкой области. Поэтому дело правомерно рассмотрено Хозяйственным судом Хмельницкой области.

Относительно изменения цены по договору закупки

Верховный Суд подтвердил правовую позицию Большой Палаты относительно применения пункта 2 части пятой статьи 41 Закона «О публичных закупках».

Суд исходил из того, что повышение цены за единицу товара допускается лишь при наличии колебания цены на рынке и при условии, что совокупное увеличение не превышает 10% от цены, определенной при заключении договора.

Толкование, согласно которому каждое отдельное повышение может составлять до 10%, является неприемлемым, поскольку позволяет фактически неограниченно увеличивать цену и нивелирует результаты конкурентной процедуры закупки.

В этом деле стороны не доказали наличие надлежащего рыночного колебания цены, а общее повышение превысило 10%. Это стало основанием для признания дополнительных соглашений недействительными.

Относительно доказательств колебания цены

Суд отдельно подчеркнул, что надлежащим доказательством является не любая справка об уровне цены, а документ, содержащий информацию об изменении цены в динамике и позволяющий определить процент такого колебания.

Предоставленные в деле справки не соответствовали этим критериям, поэтому не могли обосновывать изменение существенных условий договора.

Относительно применения постановления КМУ №1178

Верховный Суд отклонил доводы заявителя о применении постановления Кабинета Министров Украины №1178.

Суд указал, что это постановление регулирует порядок проведения новых процедур закупок в условиях военного положения и не имеет обратной силы во времени в отношении правоотношений, возникших из договора, заключенного ранее.

Кроме того, даже положения этого постановления не изменяют общего подхода к ограничению изменения цены в пределах Закона.

Последствия недействительности сделки

Поскольку дополнительные соглашения признаны недействительными, они не создают правовых последствий. Следовательно, расчеты между сторонами должны осуществляться по первоначальным условиям договора.

Сумма 41 420,73 грн, полученная поставщиком в связи с повышением цены, является неосновательно приобретенными средствами и подлежит возврату на основании статьи 1212 Гражданского кодекса Украины.

Решение

Верховный Суд оставил кассационную жалобу Общества без удовлетворения, а решение Хозяйственного суда Хмельницкой области и постановление апелляционного суда — без изменений.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.