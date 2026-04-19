Судебное обжалование акта о невозможности проведения ревизии — постановление КАС ВС

КАС ВС: сам факт составления акта о невозможности проведения ревизии не лишает истца права на судебную защиту в будущем.

Акт о невозможности проведения ревизии по своей правовой природе является носителем информации, где зафиксированы обстоятельства, которые стали препятствием для проведения ревизии, или, другими словами, изложено описание причин и условий, которые сделали невозможным или препятствовали ее проведению. Действия должностного лица органа государственного финансового контроля по составлению такого акта направлены на фиксацию этих обстоятельств и причин, которые их обусловили. Обжалование в суд действий по составлению такого акта на предмет наличия или отсутствия оснований для его составления означает для суда необходимость проверить достоверность зафиксированной в нем информации и правильность ее оценки должностным лицом органа государственного финансового контроля как таковых, что сделали невозможной ревизию. Следовательно, акт о невозможности проведения ревизии не является правовым документом, который устанавливает ответственность для истца, и соответственно не является актом индивидуального действия в понимании части первой статьи 17 КАС Украины.

При этом действия должностного лица по составлению такого акта и включению в него определенных выводов не порождают обязательных юридических последствий, что не обуславливает возникновение каких-либо прав и обязанностей для истца.

12 февраля 2026 года Верховный Суд в составе коллегии судей Кассационного административного суда рассмотрел кассационную жалобу Службы восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области на постановление Восьмого апелляционного административного суда от 14 марта 2024 года по делу № 300/5893/23 по иску Службы восстановления и развития инфраструктуры в Ивано-Франковской области к Управлению Западного офиса Государственной аудиторской службы Украины в Ивано-Франковской области о признании противоправными действий и бездействия, обязании совершить действия.

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ДЕЛА

Исковые требования обоснованы тем, что ответчик противоправно составил акт о невозможности проведения ревизии, поскольку действующее законодательство не наделяет орган государственного финансового контроля полномочиями признавать невозможным проведение ревизии по основаниям непредоставления документов объектами встречной сверки при осуществлении встречной сверки или же по запросам о предоставлении пояснений. По мнению истца, ответчик был обязан завершить ревизию и составить акт по ее результатам, а составление акта о невозможности проведения ревизии фактически лишает объект контроля права получить акт ревизии и создает риск повторного проведения ревизии.

Суд первой инстанции иск удовлетворил, исходя из того, что ответчик не доказал наличие предусмотренных пунктом 23 Порядка проведения инспектирования Государственной аудиторской службой, ее межрегиональными территориальными органами, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 20 апреля 2006 года № 550 (далее — Порядок № 550), оснований для составления акта о невозможности проведения ревизии, а следовательно должен был завершить ревизию и составить соответствующий акт.

Суд апелляционной инстанции отменил решение суда первой инстанции и отказал в удовлетворении иска. Суд отметил, что ответчик имел правовые основания для применения пункта 23 Порядка № 550, а также пришел к выводу, что акт о невозможности проведения ревизии является служебным документом и не порождает юридических последствий для истца, а потому не может быть самостоятельным предметом обжалования.

Верховный Суд кассационную жалобу удовлетворил частично, решения судов предыдущих инстанций отменил и закрыл производство по делу.

ОЦЕНКА СУДА

Спорные правоотношения между сторонами обусловлены несогласием истца с действиями должностного лица органа государственного финансового контроля по составлению в соответствии с пунктом 23 Порядка № 550 акта о невозможности проведения ревизии. Позиция истца сводилась к тому, что мотивы, которыми обоснован этот акт, в частности неполучение во время проведения встречных сверок документов от лиц, с которыми истец имел финансово-хозяйственные правоотношения в соответствующий период, находятся вне пределов предусмотренных пунктом 23 Порядка № 550 оснований. Истец как объект контроля при проведении ревизии не имеет отношения к предоставлению этими лицами документов в ходе встречной сверки. Законодательством предусмотрен четкий алгоритм действий органа финансового контроля в случае неполучения пояснений/документов от объекта встречной сверки, который не охватывает случаи, предусмотренные пунктом 23 Порядка № 550, требования которого касаются исключительно объекта ревизии. Таким образом, ответчик должен был завершить ревизию, составить и предоставить акт ревизии финансово-хозяйственной деятельности истца.

Абзацем первым пункта 23 Порядка № 550 предусмотрено, что в случае отсутствия бухгалтерского учета у объекта контроля, недопуска должностных лиц органа государственного финансового контроля к проведению ревизии и непредоставления необходимых для проверки документов, наличия других объективных и независимых от органа государственного финансового контроля обстоятельств, которые делают невозможным или препятствуют проведению ревизии, должностное лицо органа государственного финансового контроля составляет и подписывает акт о невозможности проведения ревизии с указанием соответствующих причин.

Таким образом, указанной нормой определен неисчерпывающий перечень обстоятельств, с которыми связывается невозможность проведения ревизии или препятствование ее проведению, при наступлении которых, если эти обстоятельства являются объективными и не зависят от воли органа государственного финансового контроля, должностное лицо этого органа составляет и подписывает акт о невозможности проведения ревизии. Такой акт по своей правовой природе является носителем информации, где зафиксированы обстоятельства, которые стали препятствием для проведения ревизии, или, другими словами, изложено описание причин и условий, которые сделали невозможным или препятствовали ее проведению.

Действия должностного лица органа государственного финансового контроля по составлению такого акта направлены на фиксацию этих обстоятельств и причин, которые их обусловили.

Акт о невозможности проведения ревизии не является правовым документом, который устанавливает ответственность для истца, и соответственно не является актом индивидуального действия в понимании части первой статьи 17 КАС Украины. При этом действия должностного лица по составлению такого акта и включению в него определенных выводов не порождают обязательных юридических последствий, что не обуславливает возникновение каких-либо прав и обязанностей для истца.

Право на судебную защиту в соответствии со статьей 55 Конституции Украины и статьей 5 КАС Украины возникает при условии реального, а не потенциального нарушения прав или охраняемых законом интересов лица. Оспариваемые действия должны вызывать возникновение, изменение или прекращение прав или обязанностей лица. В то же время доводы истца о возможности повторного проведения ревизии или риске злоупотребления полномочиями являются предположениями о возможных будущих действиях, а не последствиями, которые уже наступили.

Сам факт составления акта о невозможности проведения ревизии не лишает истца права на судебную защиту в будущем — в частности, в случае принятия решения по результатам завершенной ревизии или применения к нему мер воздействия. В таком случае доводы о неправомерности действий органа финансового контроля могут быть предметом судебной проверки.

Подробнее с текстом постановления Верховного Суда от 12 февраля 2026 года по делу № 300/5893/23 можно ознакомиться по ссылке.

