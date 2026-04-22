  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

Отсутствие деталей в постановлении о проведении НСРД не делает доказательства недействительными – КУС ВС

17:12, 22 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
ВС рассмотрел дело по организации нелегального игорного бизнеса, где защита пыталась обжаловать результаты НСРД из-за якобы процессуальных нарушений.
Фото: Only_NewPhoto / Shutterstock
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четырех человек осудили за организацию и проведение нелегального игорного бизнеса (без лицензии).

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

В кассационной жалобе защитники заявляли, что постановление вынесено с существенным нарушением требований УПК, и, как следствие, протоколы о результатах проведения НС(Р)Д являются недопустимыми доказательствами.

Адвокаты заявили, что в постановлении прокурора:

  • не указаны конкретные лица, в отношении которых проводится негласное следственное действие
  • не указано лицо, которое будет привлечено к конфиденциальному сотрудничеству,
  • не прописано, за какие средства проводилась операция

Однако Верховный Суд отклонил эти аргументы.

Детали дела

Суды предыдущих инстанций признали виновными и осудили 4 человек по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК. Судами установлено, что обвиняемый как организатор, другой обвиняемый – как исполнитель и пособник, а еще двое – как исполнители, действуя в составе организованной группы, занимались запрещенной хозяйственной деятельностью – организацией и проведением азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

В кассационных жалобах защитники утверждали, что постановление прокурора о проведении контроля за совершением преступления вынесено с существенным нарушением требований УПК, поскольку в нем не указаны лица, в отношении которых проводится негласное следственное действие, не указано лицо, которое будет привлечено к конфиденциальному сотрудничеству, а также не указаны денежные средства, за счет которых было проведено соответствующее НСРД.

Верховный Суд отклонил указанные доводы кассационных жалоб.

Верховный Суд согласился с тем, что спорное постановление о контроле за совершением преступления содержит необходимую информацию, определенную УПК.

В ч. 1 ст. 251 УПК законодатель предусмотрел, что постановление о проведении НСРД должно содержать сведения о лице (лицах), которое будет проводить негласное следственное (розыскное) действие.

В этом положении речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, то есть следователе, который будет непосредственно проводить НСРД, или в случае проведения НСРД по поручению следователя – уполномоченных оперативных подразделениях Национальной полиции, органов безопасности, Национального антикоррупционного бюро Украины, органов Государственного бюро расследований, органов Бюро экономической безопасности Украины, органов, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, органов Государственной пограничной службы Украины. Такой вывод следует из положений ч. 6 ст. 246 УПК и ч. 1 ст. 251 УПК.

В постановлении о проведении НСРД следователем может быть указана дополнительная информация, касающаяся данного следственного действия. Например, речь идет об информации для привлечения лица к конфиденциальному сотрудничеству. Однако ее отсутствие не может толковаться как нарушение требований УПК, поскольку Кодекс предусматривает указание именно на сведения о тех лицах, которые реализуют проведение НСРД со стороны обвинения.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС по делу № 459/176/23 (производство № 51-1313км25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Верховный Суд судебная практика КУС ВС

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]