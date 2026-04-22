Отсутствие деталей в постановлении о проведении НСРД не делает доказательства недействительными – КУС ВС

ВС рассмотрел дело по организации нелегального игорного бизнеса, где защита пыталась обжаловать результаты НСРД из-за якобы процессуальных нарушений.

Фото: Only_NewPhoto / Shutterstock

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Четырех человек осудили за организацию и проведение нелегального игорного бизнеса (без лицензии).

В кассационной жалобе защитники заявляли, что постановление вынесено с существенным нарушением требований УПК, и, как следствие, протоколы о результатах проведения НС(Р)Д являются недопустимыми доказательствами.

Адвокаты заявили, что в постановлении прокурора:

не указаны конкретные лица, в отношении которых проводится негласное следственное действие

не указано лицо, которое будет привлечено к конфиденциальному сотрудничеству,

не прописано, за какие средства проводилась операция

Однако Верховный Суд отклонил эти аргументы.

Детали дела

Суды предыдущих инстанций признали виновными и осудили 4 человек по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 203-2 УК. Судами установлено, что обвиняемый как организатор, другой обвиняемый – как исполнитель и пособник, а еще двое – как исполнители, действуя в составе организованной группы, занимались запрещенной хозяйственной деятельностью – организацией и проведением азартных игр без лицензии на осуществление соответствующего вида деятельности.

В кассационных жалобах защитники утверждали, что постановление прокурора о проведении контроля за совершением преступления вынесено с существенным нарушением требований УПК, поскольку в нем не указаны лица, в отношении которых проводится негласное следственное действие, не указано лицо, которое будет привлечено к конфиденциальному сотрудничеству, а также не указаны денежные средства, за счет которых было проведено соответствующее НСРД.

Верховный Суд отклонил указанные доводы кассационных жалоб.

Верховный Суд согласился с тем, что спорное постановление о контроле за совершением преступления содержит необходимую информацию, определенную УПК.

В ч. 1 ст. 251 УПК законодатель предусмотрел, что постановление о проведении НСРД должно содержать сведения о лице (лицах), которое будет проводить негласное следственное (розыскное) действие.

В этом положении речь идет о сотрудниках правоохранительных органов, то есть следователе, который будет непосредственно проводить НСРД, или в случае проведения НСРД по поручению следователя – уполномоченных оперативных подразделениях Национальной полиции, органов безопасности, Национального антикоррупционного бюро Украины, органов Государственного бюро расследований, органов Бюро экономической безопасности Украины, органов, учреждений исполнения наказаний и следственных изоляторов Государственной уголовно-исполнительной службы Украины, органов Государственной пограничной службы Украины. Такой вывод следует из положений ч. 6 ст. 246 УПК и ч. 1 ст. 251 УПК.

В постановлении о проведении НСРД следователем может быть указана дополнительная информация, касающаяся данного следственного действия. Например, речь идет об информации для привлечения лица к конфиденциальному сотрудничеству. Однако ее отсутствие не может толковаться как нарушение требований УПК, поскольку Кодекс предусматривает указание именно на сведения о тех лицах, которые реализуют проведение НСРД со стороны обвинения.

Постановление коллегии судей Первой судебной палаты КУС ВС по делу № 459/176/23 (производство № 51-1313км25).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.