Эффективным способом защиты прав поставщика является взыскание стоимости товара, не принятого покупателем — ОП КХС ВС

Объединенная палата Кассационного хозяйственного суда в составе ВС определила надлежащий способ защиты прав поставщика при уклонении покупателя от принятия товара по договору поставки.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В случае если покупатель по договору купли-продажи (поставки) уклоняется от направления поставщику заявок на поставку товара, предусмотренного спецификацией, и товар фактически не был передан покупателю, требование поставщика об обязании покупателя принять такой товар является неэффективным способом защиты, поскольку не обеспечивает восстановление нарушенного права и не содержит реального механизма исполнения судебного решения. Эффективным способом защиты прав поставщика в таких правоотношениях является требование о взыскании стоимости товара, подлежащего поставке на согласованных условиях договора.

К таким выводам пришла объединённая палата Кассационного хозяйственного суда в составе Верховного Суда по делу № 910/8181/24.

Обстоятельства дела и решения судов предыдущих инстанций

Истец обратился в суд с требованием обязать ответчика принять товар по договору поставки, заключённому по результатам открытых торгов, ссылаясь на принудительное исполнение обязательства в натуре (п. 5 ч. 2 ст. 16 ГК Украины).

Решением местного хозяйственного суда, оставленным без изменений постановлением апелляционной инстанции, иск был удовлетворён. Суды указали, что условия договора возлагают на ответчика прямую обязанность принять товар в согласованном объёме. При этом отсутствие заявок со стороны ответчика не освобождает его от исполнения данной обязанности, а право истца требовать исполнения обязательства в натуре подтверждается положениями ст. 16 ГК Украины.

Позиция Верховного Суда и выводы относительно способа защиты

Объединённая палата Кассационного хозяйственного суда не согласилась с выводами судов предыдущих инстанций и указала следующее.

Материалы дела свидетельствуют, что содержание нарушенного права и цель иска заключались в получении оплаты за остаток товара, который не был поставлен ответчику.

Заявленное требование об обязании принять товар является ненадлежащим способом защиты, поскольку не соответствует характеру правоотношений и не имеет механизма реального исполнения. Учитывая, что истец не заявлял требования об отказе от договора и что товар не был доставлен покупателю, эффективным способом защиты является взыскание стоимости товара. При этом истец не лишён права на возмещение убытков, причинённых невыполнением покупателем договорных обязательств, которые могут включать расходы на изготовление или приобретение товара.

Кроме того, суд указал, что с учётом положений статей 538, 611, 655, 692 ГК Украины в случае нарушения покупателем условий договора закупки (купли-продажи) продавец вправе воспользоваться такими способами защиты своих прав, как отказ от договора (в части неисполненных обязательств), взыскание стоимости товара, а также требование о возмещении убытков, причинённых невыполнением договорных обязательств (как отдельно, так и в совокупности с другими требованиями).

По результатам пересмотра обжалуемых судебных решений суд пришёл к выводу, что истцом избран неэффективный способ защиты своих прав и интересов, что стало основанием для отказа в удовлетворении иска.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.