ВС подтвердил правомерность применения COVID-льготы при импорте средств индивидуальной защиты

Часто право на пользование COVID-льготами субъектам хозяйствования приходится отстаивать в суде.

Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС при импорте нитриловых и латексных перчаток, отнесенных к перечню, утвержденному постановлением КМУ от 20.03.2020 г. № 224, применяется в случае наличия уведомления Государственной службы по вопросам труда о введении в оборот средств индивидуальной защиты (даже если не выполнены требования технических регламентов). По мнению ВС, такое уведомление является самостоятельным и достаточным основанием для льготы. Не требуется дополнительных доказательств (маркировка как медицинских, сертификаты соответствия или дальнейшее использование только в медицинских целях). Отсутствие таких доказательств или реализация товара как хозяйственного не опровергает права на льготу, если товар соответствует перечню согласно названию и коду УКТ ВЭД.

Обстоятельства дела

По результатам документальной проверки таможня доначислила пошлину и НДС (в общей сложности более 11,8 млн грн), считая неправомерным при импорте товара применение льготы согласно коду «203» (освобождение от таможенных платежей для товаров против COVID-19). Контролирующий орган утверждал, что импортируемые нитриловые и латексные перчатки не отвечают требованиям (отсутствует маркировка как медицинские, реализованы как хозяйственные, не подтверждено использование в борьбе с COVID-19). Было также выявлено занижение таможенной стоимости (не учтены расходы на дизайн клише). Предприятие в свою очередь указало на уведомление Государственной службы по вопросам труда и лабораторные заключения о защите от SARS-CoV-2, подтверждающие соответствие указанного товара перечню, утвержденному постановлением КМУ от 20.03.2020 г. № 224.

Оценка суда

Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС является исключением из общего правила и применяется при наличии четко определенных законом оснований и при соблюдении установленных требований. В период действия карантина COVID-19 в законодательстве, например, в постановлении № 224, были установлены специальные налоговые льготы по товарам, необходимым для противодействия пандемии, в том числе средств индивидуальной защиты. Нитриловые и латексные перчатки (код УКТ ВЭД 4015) прямо отнесены к списку таких товаров.

Уведомление Государственной службы по вопросам труда о введении в оборот указанных средств индивидуальной защиты является самостоятельным, надлежащим и достаточным подтверждением права на применение льгот (даже в отношении которых не выполнены требования технических регламентов). Законодательством не установлены дополнительные требования (маркировка, сертификаты соответствия или только медицинское использование). Реализация как хозяйственных товаров или отсутствие знака соответствия не опровергают льготы, если товар относится к перечню, утвержденному постановлением № 224, по названию и коду УКТ ВЭД (постановление Верховного Суда от 06.02.2026 г. по делу № 560/16306/24).

