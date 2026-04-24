  1. Судебная практика
  2. / Верховный Суд

ВС подтвердил правомерность применения COVID-льготы при импорте средств индивидуальной защиты

18:42, 24 апреля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Часто право на пользование COVID-льготами субъектам хозяйствования приходится отстаивать в суде.
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС при импорте нитриловых и латексных перчаток, отнесенных к перечню, утвержденному постановлением КМУ от 20.03.2020 г. № 224, применяется в случае наличия уведомления Государственной службы по вопросам труда о введении в оборот средств индивидуальной защиты (даже если не выполнены требования технических регламентов). По мнению ВС, такое уведомление является самостоятельным и достаточным основанием для льготы. Не требуется дополнительных доказательств (маркировка как медицинских, сертификаты соответствия или дальнейшее использование только в медицинских целях). Отсутствие таких доказательств или реализация товара как хозяйственного не опровергает права на льготу, если товар соответствует перечню согласно названию и коду УКТ ВЭД.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Обстоятельства дела

По результатам документальной проверки таможня доначислила пошлину и НДС (в общей сложности более 11,8 млн грн), считая неправомерным при импорте товара применение льготы согласно коду «203» (освобождение от таможенных платежей для товаров против COVID-19). Контролирующий орган утверждал, что импортируемые нитриловые и латексные перчатки не отвечают требованиям (отсутствует маркировка как медицинские, реализованы как хозяйственные, не подтверждено использование в борьбе с COVID-19). Было также выявлено занижение таможенной стоимости (не учтены расходы  на дизайн клише). Предприятие в свою очередь указало на уведомление Государственной службы по вопросам труда и лабораторные заключения о защите от SARS-CoV-2, подтверждающие соответствие указанного товара перечню, утвержденному постановлением КМУ от 20.03.2020 г. № 224.

Оценка суда

Освобождение от уплаты ввозной пошлины и НДС является исключением из общего правила и применяется при наличии четко определенных законом оснований и при соблюдении установленных требований. В период действия карантина COVID-19 в законодательстве, например, в постановлении № 224, были установлены специальные налоговые льготы по товарам, необходимым для противодействия пандемии, в том числе средств индивидуальной защиты. Нитриловые и латексные перчатки (код УКТ ВЭД 4015) прямо отнесены к списку таких товаров.

Уведомление Государственной службы по вопросам труда о введении в оборот указанных средств индивидуальной защиты является самостоятельным, надлежащим и достаточным подтверждением права на применение льгот (даже в отношении которых не выполнены требования технических регламентов). Законодательством не установлены дополнительные требования (маркировка, сертификаты соответствия или только медицинское использование). Реализация как хозяйственных товаров или отсутствие знака соответствия не опровергают льготы, если товар относится к перечню, утвержденному постановлением № 224, по названию и коду УКТ ВЭД (постановление Верховного Суда от 06.02.2026 г. по делу № 560/16306/24).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий. 

суд Верховный Суд ВС судебная практика

Лента новостей

Блоги

Публикации

Контакты
О нас

© 2010-2026 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченко, 1
Тел.: (044) 235-91-41
E-mail для связи с редакцией: [email protected]
Прием пресс-релизов и предложений по рекламе: [email protected]