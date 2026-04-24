Страховая компания проиграла апелляцию в споре по поводу неполной выплаты после ДТП

Ровенский апелляционный суд рассмотрел апелляционную жалобу страховой компании на решение суда первой инстанции по делу о взыскании страхового возмещения, причиненного в результате ДТП.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Ровенский апелляционный суд отклонил апелляционную жалобу страховой компании об отмене решения суда первой инстанции в части удовлетворённых исковых требований истца и оставил обжалуемое решение без изменений. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства дела № 562/3203/24

Суду известно, что в ночь на 28 ноября 2023 года в г. Здолбунове водитель автомобиля «Audi A6», находясь в состоянии алкогольного опьянения, на скорости въехала в забор местного жителя, повредив его автомобиль марки «Renault Megane», находившийся во дворе.

Впоследствии как эксперт страховщика, так и судебный эксперт пришли к общему выводу, что стоимость ремонта транспортного средства с учётом коэффициента физического износа вдвое превышает его рыночную стоимость до ДТП, и оценили автомобиль в повреждённом состоянии по цене металлолома.

Постановлением местного суда водитель признана виновной и привлечена к административной ответственности по ст. 122-4, 124 и ч. 4 ст. 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На момент совершения аварии гражданско-правовая ответственность виновницы ДТП была застрахована в страховой компании — ответчике по делу.

Поскольку страховщик выплатил потерпевшему лишь часть страхового возмещения, предусмотренного страховым полисом, истец обратился в суд первой инстанции с иском к виновнице аварии и страховщику о взыскании возмещения вреда, причинённого дорожно-транспортным происшествием.

Судебные выводы и правовая оценка спора

Страховщик, не согласившись с решением местного суда, который удовлетворил исковые требования и взыскал с него в пользу истца задолженность по страховому возмещению, а также пеню, 3 % годовых и инфляционные выплаты, обжаловал судебное решение в Ровенский апелляционный суд. Просил отменить его в части удовлетворённых исковых требований и принять новое решение об отказе в их удовлетворении.

Коллегия судей пришла к выводу об оставлении апелляционной жалобы ответчика без удовлетворения, учитывая следующие обстоятельства.

Как следует из материалов дела, истец соблюдал установленный Законом Украины № 1961-IV «Об обязательном страховании гражданско-правовой ответственности владельцев наземных транспортных средств» (в редакции, действовавшей на момент ДТП, далее — Закон № 1961-IV) порядок действий для получения страхового возмещения: незамедлительно, но не позднее трёх рабочих дней со дня наступления дорожно-транспортного происшествия уведомил страховщика о его наступлении, предоставил транспортное средство для осмотра представителем страховой компании, по результатам которого был составлен акт осмотра транспортного средства, подал страховщику заявление о выплате страхового возмещения.

В свою очередь ответчик по делу нарушил установленный Законом № 1961-IV порядок, а именно произвёл выплату страхового возмещения без согласования с лицом, имеющим право на страховое возмещение, его размера, согласно требованиям п. 36.2 данного Закона.

Никаких доказательств достижения между страховщиком и потерпевшим согласия относительно размера и способа осуществления страхового возмещения ответчик не предоставил, и судом это не установлено.

Кроме того, суду известно, что истец обратился к судебному эксперту с заявлением о проведении судебной автотовароведческой экспертизы повреждённого автомобиля. Согласно заключению специалиста, стоимость ремонта автомобиля с учётом коэффициента физического износа превышает стоимость автомобиля до ДТП.Специалист-оценщик страховщика в своём отчёте об оценке не привёл детального расчёта стоимости работ по демонтажу.

Расчёты стоимости диагностики, дефектации, расходов, связанных с их продажей в регионе (складские, транспортные, торговые расходы и др.), сумм налогов, сборов, иных обязательных платежей и прибыли, ожидаемой от реализации комплектующих на вторичном рынке, в отчёте также не определены.

Согласно п. 7.23 Методики товароведческой экспертизы и оценки колесных транспортных средств, утверждённой приказом Министерства юстиции Украины и Фонда государственного имущества Украины от 24.11.2003 № 142/5/2092 (в редакции приказа от 24 июля 2003 года № 1074/8395, далее — Методика), если рыночная стоимость технически исправных комплектующих меньше суммы стоимости работ по их демонтажу и расходов, связанных с их продажей в регионе, то стоимость оцениваемого КТС равна стоимости металлолома оставшихся комплектующих с учётом расходов на утилизацию.

В заключении судебного эксперта указано, что согласно п. 7.17 Методики, если стоимость восстановительного ремонта с учётом коэффициента физического износа комплектующих разукомплектованного или аварийно повреждённого КТС превышает его рыночную стоимость без указанных повреждений, то рыночная стоимость КТС не рассчитывается. Восстановление такого КТС является экономически нецелесообразным.

Стоимость технически исправных комплектующих не рассчитывалась, поскольку отсутствуют данные результатов диагностики таких комплектующих, пригодных для дальнейшего использования на специализированном для данной модели КТС предприятии автосервиса. Поэтому при определении утилизационной стоимости оценена стоимость металлолома.

Суд апелляционной инстанции согласился с выводом местного суда о том, что ремонт принадлежащего истцу транспортного средства «Renault Megane» является экономически необоснованным, поэтому к возмещению, согласно ст. 30 Закона № 1961-IV, подлежит разница между стоимостью автомобиля до и после ДТП.

Учитывая размер частично выплаченного истцу страхового возмещения и лимит ответственности страховщика согласно страховому полису, местный суд правомерно взыскал со страховой компании разницу между лимитом ответственности страховщика и выплаченным страховым возмещением, пеню за просрочку выплаты страхового возмещения и 3 % годовых от суммы долга.

Апелляционный суд отклонил доводы апелляционной жалобы о ненадлежащем характере заключения эксперта судебной автотовароведческой экспертизы автомобиля истца, поскольку эксперт предупреждён об уголовной ответственности за заведомо ложное заключение (ст. 384 Уголовного кодекса Украины).

Заключение судебного эксперта, проводившего исследование и допрошенного в суде первой инстанции для разъяснения интересующих суд вопросов проведённой автотовароведческой экспертизы, ответчик не опроверг с помощью надлежащих и допустимых доказательств и не заявил ходатайства о назначении судом экспертного товароведческого исследования.

Отметим, что в соответствии с ч. 1 ст. 110 Гражданского процессуального кодекса Украины заключение эксперта не имеет для суда заранее установленной силы и оценивается судом вместе с другими доказательствами по правилам, установленным ст. 89 данного Кодекса.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER и WhatsApp, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.