В Полтавской области водитель с 5 промилле алкоголя получил штраф и год лишения права управления

21:25, 24 апреля 2026
Карловский районный суд Полтавской области рассмотрел дело об административном правонарушении по факту управления транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения 40-летним жителем Карловки. Об этом сообщили в суде.

Обстоятельства правонарушения и результаты осмотра

Основанием для привлечения к ответственности стали материалы, составленные сотрудниками полиции после остановки автомобиля в вечернее время на одной из улиц города Карловка. Во время проверки у водителя были выявлены явные признаки алкогольного опьянения, в частности запах алкоголя и нарушение речи. Освидетельствование проводилось на месте остановки с применением сертифицированного газоанализатора ALCOTEST Drager 6810.

Результат тестирования показал 5,00 ‰ (промилле) алкоголя в крови — это крайне высокий показатель, который существенно превышает допустимые нормы и свидетельствует о критическом уровне опьянения. Для понимания масштаба: показатель в 5,00 ‰ (промилле) является предельным значением, которое фиксирует газоанализатор ALCOTEST Drager 6810 в соответствии с его техническими характеристиками, и такой показатель опасен не только для безопасности дорожного движения, но и для жизни и здоровья самого человека. В медицинской практике подобные значения часто ассоциируются с тяжёлой интоксикацией организма. Такой случай является не просто нарушением правил дорожного движения, а сознательным созданием чрезвычайной угрозы для жизни и безопасности всех участников дорожного движения.

Судебное разбирательство и решение

В судебном заседании сторона защиты отрицала вину и указывала на якобы процессуальные нарушения при оформлении материалов. Однако судья, исследовав видеозаписи, распечатку алкотестера, акт освидетельствования и показания свидетеля, пришёл к выводу, что процедура была проведена в соответствии с требованиями действующего законодательства, а доводы защиты не нашли своего подтверждения.

Оценив все обстоятельства дела в совокупности, судья признал водителя виновным в совершении правонарушения, предусмотренного частью первой статьи 130 Кодекса Украины об административных правонарушениях, и назначил ему административное взыскание в виде штрафа в размере 17 000 гривен с лишением права управления транспортными средствами сроком на один год. Также с мужчины взыскан судебный сбор в пользу государства.

