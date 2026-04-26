Верховный Суд оставил без изменений приговор за госизмену: переписка с телефона стала ключевым доказательством

10:20, 26 апреля 2026
Верховный Суд оставил без изменений приговор лицу, осужденному на 15 лет лишения свободы за государственную измену, отклонив доводы защиты о недопустимости доказательств и процессуальных нарушениях.
Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного уголовного суда рассмотрел кассационную жалобу защитника в интересах осужденного на приговор суда первой инстанции и постановление апелляционного суда в уголовном производстве по делу о государственной измене. Суд проверил доводы кассационной жалобы в пределах ее требований относительно правильности применения норм материального и процессуального права и наличия существенных процессуальных нарушений.

Суть дела № 497/2392/22

Судом первой инстанции установлено, что обвиняемый, являясь гражданином Украины и находясь на территории Одесской области в условиях военного положения, действуя умышленно, осуществлял передачу представителям иностранного государства информации военного характера, которая не находилась в открытом доступе. В частности, в течение июля — августа 2022 года он, используя мобильный телефон и мессенджер «Telegram», систематически передавал данные о дислокации подразделений Вооруженных Сил Украины, размещении военной техники, инфраструктурных объектов, результатах учений, а также точные географические координаты соответствующих объектов.

Передача информации осуществлялась как через администраторов пророссийского информационного ресурса, так и непосредственно лицу, установленному как сотрудник разведывательного органа Российской Федерации. Переданные сведения сопровождались фотоматериалами, изображениями из картографических сервисов, а также уточнением численности личного состава и характеристик техники. Указанные действия носили системный характер и были направлены на содействие подрывной деятельности против Украины.

Факт передачи информации подтвержден результатами обыска, изъятием мобильного телефона, выводами компьютерно-технической экспертизы, материалами негласных следственных (розыскных) действий, а также официальными сообщениями военных органов о достоверности переданных координат и данных. Установлено, что информация, которую передавал обвиняемый, представляла реальную угрозу обороноспособности государства.

Суд первой инстанции признал обвиняемого виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного частью второй статьи 111 Уголовного кодекса Украины, и назначил наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества. Суд пришел к выводу, что вина доказана вне разумного сомнения совокупностью надлежащих и допустимых доказательств.

Апелляционный суд, проверив доводы стороны защиты, оставил приговор без изменений, согласившись с установленными обстоятельствами, оценкой доказательств и правовой квалификацией действий обвиняемого. Суд апелляционной инстанции признал, что процессуальные нарушения, на которые ссылается защита, не нашли подтверждения и не повлияли на законность решения.

Мотивы и правовые выводы Верховного Суда

Суд кассационной инстанции отметил, что в соответствии со статьей 433 УПК он проверяет лишь правильность применения норм права и не имеет полномочий переоценивать доказательства или устанавливать новые фактические обстоятельства. Доводы кассационной жалобы фактически сводятся к несогласию с оценкой доказательств, что выходит за пределы полномочий кассационного суда.

Суд подтвердил, что суды предыдущих инстанций соблюли требования статей 94 и 370 УПК, надлежащим образом исследовали доказательства, дали им оценку и обосновали свои выводы.

Кассационный суд согласился с выводами судов предыдущих инстанций относительно установленных фактических обстоятельств и оценки доказательств, действуя в пределах полномочий, определенных УПК Украины.

Совокупность доказательств подтверждает, что обвиняемый осуществлял систематическую передачу информации представителю иностранного государства, что образует состав государственной измены.

Относительно доводов о провокации преступления Суд сослался на практику ЕСПЧ, согласно которой одновременное отрицание факта совершения преступления и ссылка на провокацию являются взаимоисключающими. Поскольку обвиняемый не признавал совершение деяния, утверждения о провокации не подлежат рассмотрению по существу.

Суд признал необоснованными доводы о неправильной квалификации действий по части второй статьи 111 УК, указав, что систематичность передачи данных, их характер и направленность во вред государственной безопасности свидетельствуют о наличии умысла на совершение государственной измены, а не только распространения информации.

Аргументы о недопустимости доказательств, полученных во время обыска, отклонены, поскольку обыск проведен на основании постановления следственного судьи с соблюдением процессуальных требований, а отсутствие защитника не является безусловным основанием для признания доказательств недопустимыми. Суд также отметил отсутствие причинно-следственной связи между этим обстоятельством и полученными доказательствами.

Доводы о фальсификации видеозаписи обыска, нарушении права на защиту, незаконном составе суда, нарушении сроков досудебного расследования, недостатках обвинительного акта и других процессуальных нарушениях были проверены и обоснованно отклонены как такие, что не влияют на законность судебных решений.

Суд также подтвердил правильность применения положений о рассмотрении дела без участия присяжных в условиях военного положения и признал, что содержание под стражей было обоснованным с учетом тяжести обвинения и рисков.

По результатам кассационного рассмотрения Верховный Суд пришел к выводу об отсутствии существенных нарушений норм процессуального права или неправильного применения закона об уголовной ответственности и оставил судебные решения без изменений, а кассационную жалобу — без удовлетворения.

Постановление является окончательным и обжалованию не подлежит.

