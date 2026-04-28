В Полтаве судили военнослужащего за серию нападений и грабежей в городе

17:50, 28 апреля 2026
Обвиняемый вырывал у женщин сумки и рюкзаки с документами и деньгами.
В Полтаве судили военнослужащего за серию нападений и грабежей в городе
Киевский районный суд города Полтавы вынес приговор по уголовному делу в отношении военнослужащего по контракту, солдата, стрелка одного из штурмовых подразделений Вооруженных Сил Украины, обвиняемого в совершении уголовных правонарушений, предусмотренных частью четвертой статьи 186 Уголовного кодекса Украины (грабеж, совершенный повторно, в условиях военного положения).

Обстоятельства дела

Согласно материалам дела, 24 ноября 2024 года около 23 часов 05 минут недалеко от дома на улице Зиньковской в городе Полтаве обвиняемый открыто, путем рывка, выхватил из рук потерпевшей рюкзак, в котором находились паспорт гражданина Украины, идентификационный код, пенсионное удостоверение, водительское удостоверение, удостоверение троллейбусного управления, powerbank, складной нож, наушники, перчатки и денежные средства. В результате действий обвиняемого потерпевшей был причинен материальный ущерб на сумму 2 521 гривну 87 копеек. После совершения правонарушения обвиняемый скрылся с места происшествия с похищенным имуществом.

28 ноября 2024 года около 20 часов 40 минут между домами на улице Зиньковской в городе Полтаве обвиняемый совершил аналогичные действия в отношении другой потерпевшей: открыто, резким движением, выхватил у неё женскую сумку чёрного цвета вместе с сумкой-шоппером. В сумке находились мобильный телефон, паспорт, кожаный кошелек с банковской картой и ключи. В этом эпизоде обвиняемый не довел свой преступный умысел до конца по причинам, не зависящим от его воли, поскольку во время преследования свидетелями упал, потерял похищенное имущество и был вынужден убежать. Похищенное имущество (сумку и шопер) было возвращено.

Суд изучил показания потерпевших, свидетелей, преследовавших нападавшего, видеозаписи с камер наблюдения, протоколы осмотра места происшествия, протокол обыска по месту жительства обвиняемого, в ходе которого добровольно были сданы и изъяты похищенные вещи (powerbank, наушники, нож), а также другие доказательства, в частности телесные повреждения на ладонях обвиняемого, которые согласуются с обстоятельствами падения во время побега.

Обвиняемый в судебном заседании вину не признал, утверждал, что похищенные вещи приобрел у малознакомого лица, а от предыдущих объяснений, данных во время обыска, отказался. Суд критически оценил его показания как способ защиты и признал их не опровергающими совокупность доказательств вины.

Решение суда

Киевский районный суд города Полтавы пришел к выводу, что действия обвиняемого по первому эпизоду полностью доказаны, и квалифицировал их по части четвертой статьи 186 Уголовного кодекса Украины как открытое похищение чужого имущества (грабеж), совершенное повторно в условиях военного положения. По второму эпизоду суд переквалифицировал действия на покушение, поскольку у обвиняемого не было реальной возможности распорядиться похищенным имуществом из-за активных действий свидетелей, и квалифицировал их по части второй статьи 15, части четвертой статьи 186 Уголовного кодекса Украины.

Учитывая тяжесть совершенных уголовных правонарушений, личность обвиняемого (наличие многочисленных предыдущих судимостей за имущественные преступления, отрицательную характеристику по месту прохождения военной службы, совершение преступлений во время прохождения военной службы), отсутствие смягчающих обстоятельств, а также тот факт, что обвиняемый был условно-досрочно освобожден для прохождения военной службы, суд назначил наказание.

Приговором Киевского районного суда города Полтавы от 15 апреля 2025 года обвиняемый признан виновным в совершении уголовных преступлений, предусмотренных частью четвертой статьи 186 Уголовного кодекса Украины, а также частью второй статьи 15 и частью четвертой статьи 186 Уголовного кодекса Украины. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок семь лет шесть месяцев по первому эпизоду и семь лет — по второму. По совокупности преступлений путем поглощения менее строгого наказания более строгим окончательно назначено семь лет шесть месяцев лишения свободы. На основании статьи 71 Уголовного кодекса Украины к назначенному наказанию частично присоединен один месяц неотбытого наказания по предыдущему приговору. Окончательное наказание определено в виде семи лет семи месяцев лишения свободы.

До вступления приговора в законную силу в отношении обвиняемого оставлена мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой в виде залога в размере 242 240 гривен. Срок предварительного заключения с 29 ноября 2024 года зачтен в срок отбывания наказания из расчета день за день.

Арест на имущество отменен. Вещественные доказательства частично возвращены потерпевшей и обвиняемому, частично — владельцам. С обвиняемого взысканы процессуальные расходы на проведение товароведческих экспертиз в сумме 11 142 гривны 60 копеек в пользу государства.

Приговор может быть обжалован в Полтавский апелляционный суд в течение тридцати дней со дня его оглашения.

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги

Публикации

Правительство задумало реформировать Государственную службу Украины по вопросам труда: что ей дадут, а чего лишат

Путем перераспределения функций между ведомствами у Гоструда уберут несвойственные ей задачи, но добавят другие.

Работников в декрете будут заменять по срочным договорам — должности не будут вакантными

В Верховной Раде предлагают закрепить гарантии для работников в декретном отпуске.

ТОП-5 вопросов о ВЛК и мобилизации: от обжалования решений комиссии до дистанционного обновления данных в реестре «Обериг»

Отказ в отсрочке, направление на ВЛК или проблемы с реестром «Обериг» — разбираем пять важнейших вопросов мобилизации в 2026 году.

Мобилизация и бизнес: как забронировать в 2026 году руководство и бенефициаров

Для критически важных предприятий государство предусматривает специальный порядок, который позволяет сохранять руководящий состав без применения общих ограничений.

Перерасчет пенсии по решению суда: почему за реальные выплаты приходится бороться годами

Пенсионные споры 2026: как обойти Постановление № 821 и получить реальные выплаты по решению суда.

