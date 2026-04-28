У Полтаві судили військового за серію нападів і грабежів у місті

Обвинувачений вихоплював у жінок сумки та рюкзаки з документами і грошима.

Київський районний суд міста Полтави ухвалив вирок у кримінальному провадженні щодо військовослужбовця за контрактом, солдата, стрільця одного зі штурмових підрозділів Збройних Сил України, обвинуваченого у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 186 Кримінального кодексу України (грабіж, вчинений повторно, в умовах воєнного стану).

Обставини справи

Згідно з матеріалами справи, 24 листопада 2024 року близько 23 години 05 хвилин неподалік будинку на вулиці Зіньківській у місті Полтаві обвинувачений відкрито, шляхом ривка, вихопив із рук потерпілої рюкзак, в якому знаходилися паспорт громадянина України, ідентифікаційний код, пенсійне посвідчення, посвідчення водія, посвідчення тролейбусного управління, powerbank, складний ніж, навушники, рукавиці та грошові кошти. Внаслідок дій обвинуваченого потерпілій було завдано матеріальної шкоди на суму 2 521 гривню 87 копійок. Після вчинення правопорушення обвинувачений зник з місця події з викраденим майном.

28 листопада 2024 року близько 20 години 40 хвилин між будинками на вулиці Зіньківській у місті Полтаві обвинувачений вчинив аналогічні дії щодо іншої потерпілої: відкрито, шляхом ривка, вихопив у неї жіночу сумку чорного кольору разом із сумкою-шопер. У сумці знаходилися мобільний телефон, паспорт, шкіряний гаманець з банківською карткою та ключі. У цьому епізоді обвинувачений не довів свій злочинний умисел до кінця з причин, що не залежали від його волі, оскільки під час переслідування свідками впав, втратив викрадене майно і змушений був втекти. Потерпілий майно (сумку та шопер) було повернуто.

Суд дослідив показання потерпілих, свідків, які переслідували нападника, відеозаписи з камер спостереження, протоколи огляду місця події, протокол обшуку за місцем проживання обвинуваченого, під час якого добровільно видано та вилучено викрадені речі (powerbank, навушники, ніж), а також інші докази, зокрема тілесні ушкодження на долонях обвинуваченого, що узгоджуються з обставинами падіння під час втечі.

Обвинувачений у судовому засіданні вину не визнав, стверджував, що викрадені речі придбав у малознайомої особи, а від попередніх пояснень, наданих під час обшуку, відмовився. Суд критично оцінив його показання як спосіб захисту і визнав їх такими, що не спростовують сукупність доказів вини.

Рішення суду

Київський районний суд міста Полтави дійшов висновку, що дії обвинуваченого за першим епізодом повністю доведені і кваліфікував їх за частиною четвертою статті 186 Кримінального кодексу України як відкрите викрадення чужого майна (грабіж), вчинене повторно, в умовах воєнного стану. За другим епізодом суд перекваліфікував дії на замах, оскільки обвинувачений не мав реальної можливості розпорядитися викраденим майном через активні дії свідків, і кваліфікував їх за частиною другою статті 15, частиною четвертою статті 186 Кримінального кодексу України.

Враховуючи тяжкість вчинених кримінальних правопорушень, особу обвинуваченого (наявність численних попередніх судимостей за майнові злочини, негативну характеристику за місцем проходження військової служби, вчинення злочинів під час проходження військової служби), відсутність обставин, що пом’якшують покарання, а також той факт, що обвинувачений був умовно-достроково звільнений для проходження військової служби, суд призначив покарання.

Вироком Київського районного суду міста Полтави від 15 квітня 2025 року обвинуваченого визнано винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених частиною четвертою статті 186 Кримінального кодексу України та частиною другою статті 15, частиною четвертою статті 186 Кримінального кодексу України. Йому призначено покарання у виді позбавлення волі на строк сім років шість місяців за першим епізодом та сім років — за другим. За сукупністю злочинів шляхом поглинення менш суворого покарання більш суворим остаточно призначено сім років шість місяців позбавлення волі. На підставі статті 71 Кримінального кодексу України до призначеного покарання частково приєднано один місяць невідбутого покарання за попереднім вироком. Остаточне покарання визначено у виді семи років семи місяців позбавлення волі.

До набрання вироком законної сили щодо обвинуваченого залишено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави в розмірі 242 240 гривень. Строк попереднього ув’язнення з 29 листопада 2024 року зараховано у строк відбування покарання з розрахунку день за день.

Арешт на майно скасовано. Речові докази частково повернуто потерпілій та обвинуваченому, частково — власникам. З обвинуваченого стягнуто процесуальні витрати на проведення товарознавчих експертиз у сумі 11 142 гривні 60 копійок на користь держави.

Вирок може бути оскаржений до Полтавського апеляційного суду протягом тридцяти днів з дня його проголошення.

